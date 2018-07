In Italia una società quotata in borsa su due è in mano a fondi stranieri

Vieri : 'Ronaldo alla Juve? Nessuna speranza per le rivali in Italia' : Lui e Messi sono i più forti del mondo. Sarebbe una spinta per la Serie A, tutti tornerebbero a seguire il calcio nostrano come una volta. Sarebbe un bingo. Ha 33 anni ma non vuol dire nulla. Sta da ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Milano. Debora Allegretti/Annibalini : primo sigillo! Si infortuna Martino : Bonifazi concede il bis : Giornata di prime volte, di conferme, di ritorni e di colpi di scena, quella dedicata a semifinali e finali della terza tappa del Campionato Italiano in programma al Castello Sforzesco di Milano davanti ad un pubblico foltissimo. La prima volta è quella, in campo femminile, di Debora Allegretti che, in coppia con Annibalini, conquista il suo successo numero uno in una tappa del circuito tricolore. Due anni fa l’ultima finale, in coppia con ...

MORTA UNA DELLE REGINE DEL CIRCO ItaliaNO : AVEVA 86 ANNI : ' La sua era una missione specifica quella di portare felicità e gioia con i suoi spettacoli in tutto il mondo, che avrà un seguito con i suoi figli Davide, Liviana e Vinicio' , si legge nel ...

Morta Lidia Togni - si è spenta a Siracusa una delle regine del circo Italiano : Si è spenta a 86 anni a Siracusa Lidia Togni, fondatrice dell'omonimo e famoso circo. A darne notizia sono stati su Facebook i suoi tre figli, che hanno anche dichiarato che la tradizione di famiglia continuerà proprio con loro tre.Continua a leggere

Una Vita : anticipazioni spagnole e Italiane dal 9 al 13 luglio : anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Simon in grave pericolo Elvira e Simon saranno divisi nuovamente dal destino a Una Vita. Le anticipazioni spagnole della soap svelano che presto la giovane Valverde dovrà trovare un modo per sfuggire al matrimonio combinato con Demir Burak. Dopo aver flirtato con l’uomo per fare ingelosire Simon, la figlia di Arturo cercherà di allontanare il suo nuovo corteggiatore e si farà trovare in teneri ...

Spiagge sicure al via in Italia - ma è una falsa partenza : 'Ci vorrebbe l'esercito, non i vigili. Gli abusivi sono talmente tanti che pure se ne prendi uno, ce ne sono altri cento che restano impuniti'. Il proprietario di uno dei tanti lidi di Varcaturo è ...

Speleologo Italiano è bloccato in una grotta in Slovenia : Speleologo italiano è bloccato in una grotta in Slovenia Speleologo italiano è bloccato in una grotta in Slovenia Continua a leggere L'articolo Speleologo italiano è bloccato in una grotta in Slovenia proviene da NewsGo.

A Natale il cinepanettone - una storia tutta Italiana : Il genere cinematografico e' facilmente identificabile gia' dal titolo, che nel 90% dei casi inizia con Natale a/in/su seguito dalle piu' esotiche e gettonate mete turistiche del mondo. Negli anni ...

Istituto Italiano designa di Perugia dedica una sala a Marisa Bellisario : ... ovvero le donne insignite del premio Marisa Bellisario che ogni anno assegna la mela d'oro a coloro che si sono distinte nella professione, nel management, nella scienza, nell'economia, nel sociale, ...

E' morto il regista Carlo Vanzina - aveva 67 anni : con il fratello Enrico protagonista della commedia all'Italiana. Da ?Eccezziunale veramente? a ?Vacanze di Natale? : È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. «Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della...

E' morto il regista Carlo Vanzina - aveva 67 anni : con il fratello Enrico protagonista della commedia all'Italiana. Da "Eccezziunale ... : È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. 'Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale,...

Slovenia - salvato speleologo Italiano bloccato in una grotta - : L'uomo era rimasto intrappolato a 100 metri di profondità il 7 luglio, nell'area di Orlek. È stato recuperato durante la notte, dal soccorso speleologico sloveno. Ha riportato un probabile trauma all'...

E' morto il regista Carlo Vanzina - aveva 67 anni. Con il fratello Enrico è stato protagonista della commedia all'Italiana. Da ?Eccezziunale veramente? a ?Vacanze di Natale? : È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. «Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della...

E' morto il regista Carlo Vanzina - aveva 67 anni. Con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia all'Italiana. Da "Eccezzziunale... : È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. 'Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale,...