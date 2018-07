IO SONO TU - Italia 1/ Info streaming del film con Jason Bateman e Melissa McCarthy (oggi - 8 luglio 2018) : Io SONO tu, il film in onda su ITALIA 1 oggi, domenica 8 luglio 2018. Nel cast: Jason Bateman, Melissa McCarthy, Jon Favreau, alla regia Seth Gordon. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Gli Italiani stanno col governo Lega-M5S sono sopra il 55% Salvini vola : +10%. Sondaggio : Il governo sfonda il muro del 55% con la Lega in fortissima ascesa. Leggero calo per M5S, mentre il PD è stabile. Giù Forza Italia. Ecco i dati del Sondaggio... Segui su affaritaliani.it

“Investito - trascinato per 5 metri e ucciso”. Poi l’altro choc : chi c’era al volante. È successo in Italia - sono tutti sconvolti : Una vicenda che ha lasciato nello sgomento più totale l’intera città di Potenza. Una tragedia che per la sua dinamica ha creato più di una perplessità fin dal primo momento e in fatti adesso l’accusa è di omicidio volontario premeditato: è a carico di una donna che ha investito e ucciso il marito. Procediamo con ordine e raccontiamo cosa è successo nel dettaglio. I fatti sono avvenuti a Paterno di Lucania, in provincia di Potenza, ...

Cgia di Mestre : 'In Italia ci sono 3 - 3 milioni di lavoratori invisibili' : sono 3,3 milioni i "lavoratori invisibili" che ogni giorno si recano nei campi, nei cantieri, nei capannoni o nelle case degli Italiani per prestare la propria attività lavorativa. Pur essendo ...

Quanti sono esattamente gli immigrati regolari di cui avrebbe bisogno l'Italia : Senza immigrati non si pagano le pensioni. Ne è convinto il presidente dell'Inps Tito Boeri che lo ha ribadito in occasione della Relazione annuale dell'istituto di previdenza alla Camera. Come riporta il Messaggero, Boeri - già sotto attacco da giorni dal vice premier Matteo Salvini, che ne ha annunciato in pratica il licenziamento a mezzo stampa - non arretra e anzi torna a lanciare l'allarme sul ...

Tajani : "Non sono l'anti-Salvini. Lavorerò per gli ideali di Forza Italia" : Dopo la nomina a vicepresidente di Forza Italia, Tajani parla delle mosse per il futuro degli azzurri. "Io non sono l'anti-Salvini. Non faccio nessuna azione contro qualcuno, né contro la Lega, né contro Fratelli d'Italia - ha detto il presidente del Parlamento europeo - io sono solo per Forza Italia e Lavorerò perché possa continuare ad essere determinante per la vittoria del centrodestra nei prossimi mesi e anni".Il rilancio del partito avrà ...

In Europa ancora in aumento le famiglie single : in Italia sono 8 - 5 milioni : Nel nostro paese il 33% delle famiglie sono single, per un totale di 8,5 milioni, dato in linea con la media europea.Continua a leggere

L’Istat lancia l’allarme : sono ben 18 milioni gli Italiani a rischio povertà : Il 30% degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale. A dirlo è l"Istat, per cui c"è da crederci.L"Istituto nazionale di statistica, infatti, ha scritto nel suo ultimo rapporto che il quasi un terzo della popolazione italiana - per l"esattezza 18.136.663 individui (in aumento rispetto all"anno precedente) - corre questo pericolo.Insomma, rimane un miraggio l"obiettivo di Europa 2020, il programma dell'Ue per la crescita e l'occupazione ...

Quali sono gli sportivi più pagati al mondo? Quanti soldi guadagnano? La classifica di Forbes : Mayweather il Paperone - sorpassa Messi e Ronaldo. Donne e Italiani assenti : Floyd Mayweather è lo sportivo più ricco al mondo. Secondo la speciale classifica stilata da Forbes, l’ormai ex pugile è tornato in testa operando il sorpasso su Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il ribattezzato Money, soprannome dovuto proprio alla sua capacità di generare volumi d’affari imperiali per ogni suo singolo spostamento, ha surclassato tutta la sua concorrenza dall’alto dei suoi 285 milioni di dollari di guadagno ...

Ecomori - chi sono i migranti che aiutano i poveri Italiani : Pure in uno scontro aperto ed epocale come quello sulla immigrazione forse è possibile fare e proporre delle cose che possono essere apprezzate anche da chi ha dei punti di vista molto diversi. Cose che possono essere interpretate in modo parzialmente diverso, funzionali a narrazioni anche diverse, ma positive perché non tolgono niente a nessuno, e forse consentono di ridimensionare una parte del contenzioso. Mi riferisco in generale alle ...

In Italia i prezzi dell’assicurazione auto sono tornati a salire : Aumentano i prezzi dell’assicurazione auto (Pixabay) I prezzi dell’assicurazione auto in Italia sono destinati a crescere nel corso dell’anno. Lo dicono i dati dell’osservatorio di Segugio.it, comparatore di costi delle polizze, che ha monitorato migliaia di preventivi assicurativi effettuati dai clienti sul proprio portale. Eppure, fino allo scorso anno, si era assistito a un calo generale dei prezzi: il miglior prezzo ...