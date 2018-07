In forma smagliante per l’estate | i costi degli attrezzi non sono più una scusa

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) Attraverso il canale online è possibile risparmiare quasi fino al 40%: -15,2% per glida palestra come panche oper il body building, -20,3% per le cyclette, – 27% per i tapis roulant e addirittura -39,9% per i pesi. Con l’inizio ufficiale della stagione estiva si avvicina inesorabile la temuta prova costume che rappresenta il momento dell’anno in cui più di tutti si fa i conti con la propriafisica. Che si tratti di veri e propri appassionati di bodybuilding o di semplici sportivi occasionali, quasi tutti in questo periodo dell’anno prestano un occhio di riguardo allo sport, anche se non sempre ammettendolo. Secondo una recente indagine del CONI, un italiano su quattro pratica sport con continuità e negli ultimi anni siavvicinati alla pratica sportiva 2 milioni e 519 mila italiani. Se si considerano sportivi abituali e occasionali, la ...