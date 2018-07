In Cyberpunk 2077 le scelte dei giocatori avranno importanti conseguenze

Cyberpunk 2077 : Ogni azione porta una conseguenza : Dopo anni e anni di sviluppo, Cyberpunk 2077 si è finalmente mostrato all’E3 2018 di Microsoft con un Trailer e coloro che si sono recati a Los Angeles e sono stati invitati all’evento a porte chiuse, hanno avuto modo di provarlo in Anteprima. Cyberpunk 2077: I giocatori forgeranno il proprio destino In una recente intervista, Mike Pondsmith (creatore del gioco da tavola) ha affermato: Una delle filosofie del gioco ...

Cyberpunk 2077 : ecco perché la visuale in prima persona è stata la scelta migliore : Cyberpunk 2077 è stato uno dei titoli più attesi alla conferenza dell'E3 di Los Angeles, nonché il gioco dalle aspettative più alte che lo studio polacco CD Projekt RED abbia mai realizzato.Per questo motivo l'annuncio che il gioco sarebbe stato interamente in prima persona ha fatto molto parlare di sé, cogliendo alla sprovvista tutti i fan che hanno adorato The Witcher 3 e tutti gli altri RPG dello studio, sempre egregiamente impostati in terza ...

Libertà e identità sono gli elementi chiave di Cyberpunk 2077 : Di Cyberpunk 2077 vi abbiamo parlato approfonditamente nella nostra anteprima e in diversi articoli e notizie ma inevitabilmente mancano alcuni tasselli per capire a pieno l'opera di CD Projekt RED o quanto meno le sue premesse principali.Ovviamente ai fan manca la possibilità di vederlo con i propri occhi ma latitano anche i dettagli sulla trama. In attesa di saperne di più lo story writer del team, Stanisław Święcicki, ha ...

In Cyberpunk 2077 i giocatori "non saranno mai costretti ad adottare un particolare stile di combattimento" : Dopo l'E3 2018 c'è stata una grande quantità di informazioni rivelate da CD Projekt RED sull'attesissimo Cyberpunk 2077. In seguito alla demo a porte chiuse in occasione della fiera di Los Angeles, abbiamo appreso vari dettagli sul vibrante mondo di gioco che ci aspetta e, stavolta, sono emerse novità che riguardano il combattimento.Come riporta Gamingbolt, sulla pagina ufficiale Facebook di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha risposto a un fan in ...

La demo dell'E3 di Cyberpunk 2077 non ha convinto graficamente? Certo - girava a 1080p : Cyberpunk 2077 si è mostrato per la prima volta all'E3 2018 con un trailer e una demo giocata a porte chiuse di fronte ai membri della stampa specializzata, e in seguito abbiamo potuto apprendere come il PC sul quale girava quella demo avesse specifiche di assoluto primo livello.I giornalisti hanno parlato nel dettaglio delle meccaniche e delle peculiarità dell'attesa nuova produzione di CD Projekt RED, ma stranamente l'aspetto grafico non è ...

Cyberpunk 2077 è ancora in fase pre alpha : Un primo trailer di Cyberpunk 2077 è stato mostrato durante l'ultimo E3 durante la conferenza Microsoft, inutile dire che stampa e pubblico sono rimasti a bocca aperta. Successivamente una demo è stata mostrata a porte chiuse. In molti si chiedono come mai CD Project non abbia voluto mostrare al mondo la sua creazione, ebbene il motivo sembra essere collegato al fatto che il gioco è attualmente in pre alpha, con porzioni ancora in fase ...

Perché per Cyberpunk 2077 dovremo aspettare ancora molto prima di giocare : In molti si sono chiesti di Cyberpunk 2077 e Perché durante l'E3 2018 di Los Angeles da poco conclusasi CD Projekt Red non avesse permesso al pubblico di vedere la demo gameplay del gioco, che è stata invece mostrata alla stampa. Un arcano mistero che è stato svelato: secondo gli sviluppatori infatti, la qualità finale che vuole essere data al gioco è ancora molto lontana rispetto a quello realizzato sinora. Il gioco, infatti, è ancora in ...

Il multiplayer in Cyberpunk 2077? Degli annunci di lavoro sembrano confermarlo : Cyberpunk 2077 sarà un'esperienza single-player. Queste le parole di CD Projekt RED di fronte a una domanda riguardante una possibile modalità multiplayer all'interno del nuovo ambizioso progetto dei papà videoludici di The Witcher.Allo stesso tempo gli sviluppatori hanno confermato che il multiplayer è in fase di ricerca e sviluppo sia per quanto riguarda Cyberpunk 2077 che in generale per il futuro della software house. VG247.com ha scovato ...

Abbiamo visto 50 minuti di gameplay di Cyberpunk 2077 e intervistato CD Projekt : (Al prossimo gioco dei CD Projekt Abbiamo dedicato molti articoli in queste settimane. Tra questi potete trovare la nostra anteprima dall'E3 e il recente articolo, Cyberpunk 2077: tutto quello che sappiamo. Il pezzo che trovate qui di seguito propone una serie di informazioni particolarmente dettagliate, complementari a quelle che vi Abbiamo già dato in queste settimane. È lungo ma vi consigliamo di leggerlo fino in fondo! ndR)All'E3 CD Projekt ...

Cyberpunk 2077 : tutto quello che sappiamo - articolo : Sin dalla sua prima apparizione, Cyberpunk 2077 è stato senza dubbio uno dei titoli più attesi di quest'ultima generazione, soprattutto perché dopo essere stato annunciato nel 2013 con un trailer mozzafiato, il gioco sviluppato da CD Projekt Red è rimasto avvolto da un alone di mistero e leggenda per molto tempo. I due minuti e venti secondi di teaser con cui venne svelato cinque anni fa hanno fatto cadere le mascelle a molti di noi, ci hanno ...

Cyberpunk 2077 avrà un sistema di combattimento brutale : Anche se CD Projekt RED non ha mostrato alcun gameplay dell'attesissimo Cyberpunk 2077 allo scorso E3 2018, ha comunque presentato una corposa demo, di quasi un'ora, ai media a porte chiuse e, stando a quanto emerso ultimamente, il gioco è piuttosto impressionante. Dalla demo abbiamo appreso vari dettagli e sembra che, con il passare del tempo, continueremo a imparare ancora di più, con lo sviluppatore polacco molto più disposto a parlare del ...

Analisi tecnica di Cyberpunk 2077 e nuovi dettagli sui combattimenti : ci sarà la katana : Cyberpunk 2077 è un gioco estremamente atteso da milioni di giocatori. Una demo a porte chiuse è stata mostrata all'E3 2018 a un gruppo di influencer e giornalisti selezionati. Coloro che sono usciti da questa sessione di gioco sono rimasti a bocca aperta. Ma i giocatori e appassionati non hanno avuto la possibilità di assistere a tutto questo. Su YouTube e online circolano comunque diversi articoli e descrizioni dettagliate di questa demo. ...

CD Projekt RED : "Cyberpunk 2077 sarà bellissimo su Xbox One e PS4 - ancora meglio su One X e PS4 Pro" : Cyberpunk 2077 si è mostrato all'E3 2018 in una demo a porte chiuse a cui ha potuto assistere solo la stampa, e questa settimana sono trapelate le mostruose specifiche del PC su cui girava questa demo.Marcin Iwiński, CEO di CD Project RED, ha voluto tranquillizzare i fan nel corso di una intervista concessa a GamesIndustry affermando che il gioco sarà bellissimo anche su console, specialmente su Xbox One X e PS4 Pro. "Sì, la demo girava su ...

Cyberpunk 2077 : non sarà possibile guidare le auto volanti : Cyberpunk 2077 è stato sicuramente uno dei protagonisti dell'E3 2018 e, in occasione dell'evento, CD Projkt RED ha finalmente svelato il gioco con un trailer. All'interno del video, come avrete visto, compaiono delle auto volanti ma, se speravate di guidarle, purtroppo rimarrete delusi.Come riporta VG247.com, il level designer Max Pears ha confermato questo nuovo dettaglio in un'intervista con Metro."Non sarete in grado di controllare le ...