In burkini - allontanata piscina Firenze : Amato chiede "all'assessore allo sport di inviare una circolare alle piscine comunali per garantire il diritto alla balneazione delle donne con il burkini , perché è inaccettabile quello che è ...

Firenze - donna in burkini allontanata dalla piscina comunale : Polemiche a Firenze per il caso di una donna in burkini invitata a lasciare una piscina comunale. A raccontare l'accaduto in Consiglio comunale è stata Miriam Amato, consigliera di Potere al Popolo, ...