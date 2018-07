Immigrazione | faccia a faccia tra Salvini e Mattarella E non si parlerà dei fondi della

Aquarius - Fico : “Su Immigrazione non ci sono buoni e cattivi. Ong? Non facciamo di tutta l’erba un fascio” : “Le Ong sono organizzazioni che fanno solidarietà fino a prova contraria. Fanno un grande lavoro, poi se c’è qualche situazione particolare, qualche caso…ma è ancora tutto da vedere, al momento non vedo alcunché, però si condanna quella situazione specifica. Non si fa di tutta l’erba un fascio”. Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in visita a Napoli si schiera dalla parte delle Ong. E poi aggiunge, “non dobbiamo ...