Ilva | Palombella | serve intervento forte nei confronti di ArcelorMittal

Ilva - Palombella (Uilm) : “Il tempo è scaduto”. Di Maio : “Tutelare lavoratori e tarantini” : Prima che a salire sul palco del congresso della Uil in corso a Roma salisse il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio è Rocco Palombella, segretario generale Uilm a prendere la parola e il suo applaudito intervento è incentrato sull’Ilva: “Ministro siamo ormai in una situazione di tempo scaduto“. Di Maio: “Questa è una questione rinviata per sei anni e trascurata per venti. Io ce la metterò ...