: Ilva, Di Maio incontra sindacati e azienda. Re David (Fiom): “Ora Di Maio ci dica da dove ripartire” - fattoquotidiano : Ilva, Di Maio incontra sindacati e azienda. Re David (Fiom): “Ora Di Maio ci dica da dove ripartire” - Corriere : Di Maio: «I piani sull’Ilva non soddisfano l’ambiente né l’occupazione» - ernestocaprari : RT @Michele_Arnese: Che cosa ha detto @BentivogliMarco, leader @FIMCislStampa, al ministro Luigi Di Maio sull'Ilva -

Il piano occupazionale e quello ambientale per, presentato daMittal, "non è sufficente". Lo ha affermato Dinell'incontro con le rappresentanze sindacali al Mise. "Aspettiamo nuove proposte-ha spiegatobisogna fare di più, servonocerte per occupazione e per l'ambiente" "C'è un problema di tempi, è inutile iniziare una trattativa finché non è chiaro il perimetro in cui ci muoviamo" afferma Francesca Re David, Fiom Cgil. "Tempo scaduto, Ditrovi una soluzione", afferma Bentivoglio, Fim Cisl.(Di lunedì 9 luglio 2018)