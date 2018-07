Il voto per il Csm L' occasione di cambiare il rapporto toghe-politica

LEGGE COPYRIGHT : EUROPARLAMENTO RINVIA IL voto A SETTEMBRE/ Bocciati filtri automatici e compenso per i link : LEGGE COPYRIGHT: l'EUROPARLAMENTO RINVIA il VOTO a SETTEMBRE e Wikipedia torna online dopo due giorni di blocco. Tutto rimandato per quanto riguarda la riforma sul diritto d'autore(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:25:00 GMT)

Insubria - domani il secondo voto per eleggere il nuovo rettore : Direttore del dipartimento di Economia, 49 anni, il professor Matteo Rocca ha indicato come prorettore vicario la professoressa Barbara Pozzo , professore ordinario di Diritto Privato Comparato. ...

Senato : il 18 luglio voto per Cda Rai : 20.39 Entro le ore 18 di lunedì 9 luglio i gruppi parlamentari devono designare i propri rappresentanti per le commissioni parlamentari Rai, Copasir e Giunta elezioni e immunità. L'11 luglio si insedieranno le commissioni di Garanzia Copasir e Vigilanza Rai, mentre la votazione per l'elezione di due membri del Cda Rai si svolgerà il 18 luglio, mentre alla Camera è stata già fissata la data dell'11 luglio. Sempre in tema di Rai, l'elezione del ...

Turchia : mille arresti per terrorismo in settimana post-voto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Messico al voto per eleggere il nuovo presidente : Di certo una vittoria di Amlo sconvolgerebbe la scena politica messicana, dominata dal 1988 da tre partiti: il Partito Rivoluzionario Istituzionale , Pri, destra, al potere per 71 anni consecutivi ...

Messico al voto - Amlo superfavorito promette la rivoluzione. Con lui addio ai partiti al potere da 90 anni : È il giorno delle elezioni in Messico, le più grandi della storia, in cui si rinnoveranno le cariche più importanti: presidente, governatori degli Stati, Parlamento e sindaci delle città. E se le previsioni dei sondaggi si tradurranno, anche solo in parte, in realtà, il Paese entrerà in una nuova importante fase della sua storia nazionale che comporterà lo scardinamento del sistema dei partiti tradizionali al potere da 90 anni. Condizione di ...

La Lega di Matteo Salvini è pronta per il voto : da sola vale il 31.2% : Matteo Salvini è una macchina da guerra elettorale. I sondaggi rilevano come la Lega Salviniana abbia quasi raddoppiato i consensi. In

Messico al voto per scegliere il nuovo presidente - : Secondo i sondaggi, Obrador, il leader anti establishment della coalizione "Juntos haremos historia" dovrebbe vincere le elezioni potendo contare su circa 20 punti percentuali di vantaggio sul ...

Un voto storico per il Messico : Il Messico è stato e resta, malgrado le difficoltà, un grande Paese. È lo Stato più popoloso al mondo tra quelli di lingua castigliana, il terzo in America per PIL dopo USA e Brasile. L'ex impero azteco è stato attraversato dalla grande storia degli ultimi secoli: qui fu scritta la pagina più drammatica della Conquista spagnola e si generò la prima rivoluzione del '900, un movimento di popolo per ...

La salvinicazione che funziona Sindrome di Stoccolma per il M5S I fattori che hanno mosso il voto : The winner is...Matteo Salvini. Con un risultato trionfale anche ai ballottaggi delle elezioni comunali del 24 giugno, il leader della Lega ha sancito il punto più alto del lungo processo della personalizzazione dei partiti italiani. Segui su affaritaliani.it

Torre del Greco - sono 15 gli indagati per il voto inquinato : Sale a quindici il numero degli indagati per il presunto voto di scambio all'ultima tornata elettorale a Torre del Greco. Posti di lavoro con Garanzia Giovani in cambio di una campagna elettorale 'a ...

"Più soldi o più ferie" - operai Lamborghini al voto : Una busta paga più ricca oppure qualche ora in più di tempo libero. E' quanto dovranno scegliere i dipendenti della Lamborghini di Sant'Agata Bolognese che nei prossimi tre giorni parteciperanno al ...

Turchia al voto - maggioranza assoluta per ErdoganIl presidente : "E' la vittoria della democrazia" : La coalizione di Erdogan prende il 52% ma l'opposizione contesta il risultato che darebbe ampissimi poteri al presidente.

Turchia al voto - per Erdogan si profila una vittoria schiacciante : In Turchia i seggi sono chiusi e il Paese si prepara a una lunga notte, fatta di emozione e polemiche. Si profila una vittoria schiacciante per il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan e ...