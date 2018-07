Il terremoto nel governo May e il salvataggio dei bambini thailandesi Di cosa parlare a

terremoto nel Palermitano - due scosse sulle Madonie - : L'epicentro a circa quattro chilometri ad ovest di Polizzi Generosa. Un primo evento sismico ha avuto magnitudo 3.7, un secondo 2.4. Non si registrano danni o feriti

terremoto nella Sanità regionale lucana : 10.03 Domiciliari al governatore della Basilicata Pittella (Pd), nell'inchiesta materana su nomine e concorsi nella Sanità regionale. In carcere il commissario straordinario della Azienda sanitaria provinciale di Matera e il direttore amministrativo. Domiciliari per il commissario straordinario potentino per il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera regionale "San Carlo" di Potenza e per un dirigente del Centro Oncologico ...

terremoto di magnitudo 3.7 nel Montenegro - no danni : Terremoto di magnitudo 3.7 nel Montenegro, no danni Terremoto di magnitudo 3.7 nel Montenegro, no danni Continua a leggere L'articolo Terremoto di magnitudo 3.7 nel Montenegro, no danni proviene da NewsGo.

terremoto in Albania - sisma M 5.1/ INGV ultime notizie - epicentro Durazzo : scosse avvertite anche nel Salento : Albania, Terremoto oggi di grado M 5.1: la scossa avvertita anche in Puglia, ultime notizie INGV in tempo reale. Paura anche a Bari, Lecce e Monopoli: trema la capitale Tirana(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:33:00 GMT)

terremoto Centro Italia : raccolte 63 mila tonnellate di macerie in Umbria : in Umbria, nelle zone colpite dal Terremoto in Centro Italia, sono state smaltite circa 63mila tonnellate di macerie e 130mila di terre e rocce: lo ha reso noto il presidente della Vus-Valle umbra servizi, Maurizio Salari. “Rispetto alle stime iniziali di 100 mila tonnellate di macerie da rimuovere, adesso abbiamo la certezza che sono molte di più, anche se una stima precisa al momento non è possibile farla,” ha spiegato Salari ...

Scossa di terremoto nel nord di Israele - nessun danno : Una Scossa di terremoto è stata rilevata nella regione di Haifa e nella parte nord di Israele: non si registrano danni. Secondo l’Istituto geofisico israeliano si è trattato di un evento tellurico magnitudo 4.1 con epicentro 4 chilometri a nord del Lago di Tiberiade. Sono seguite numerose scosse di minore intensità. Israele è situata sulla faglia attiva Sirio-Africana, in una regione occasionalmente colpita da piccoli terremoti. L'articolo ...

terremoto - pericolosità sismica e prevenzione nell’Appennino settentrionale : la situazione e i consigli utili : Una zona del maceratese (Muccia, Pieve Torina, Fig.1) sta subendo una significativa crisi sismica, che in circa tre mesi ha prodotto quasi 300 scosse di M ³ 2, raggiungendo anche il grado 4 (4 Aprile) e 4.6 (10 Aprile). Siccome molte scosse sono state distintamente avvertite dalle persone, la preoccupazione è ovviamente elevata e quindi alcuni studiosi pensano che sarebbe opportuno mettere in atto misure precauzionali. Ovviamente, questo ...

terremoto in Appennino - scossa di magnitudo 3 nella notte tra Emilia e Toscana : La terra continua a tremare sull'Appennino tra le province di Modena e Lucca. Quella registrata nella notte è la sedicesima scossa, considerando solo quelle di magnitudo uguale o superiore a 2, avvertita nella zona dopo la prima e più forte di magnitudo 3.6 avvenuta nelle mattinata di domenica.Continua a leggere

Scosse di terremoto nel Modenese : MODENA Una serie di Scosse sismiche, la più forte di magnitudo 3.6, è stata registrata questa mattina nella zona di Pievepelago, sull'Appennino Modenese, ad una profondità tra i 10 e i 16 km, dall'...

terremoto oggi nelle Marche/ Ingv - ultime scosse : sisma M 2.5 a Sant'Angelo in Pontano (28 giugno 2018) : Terremoto oggi, 28 giugno 2018, nelle Marche. ultime scosse secondo i dati Ingv: il sisma è stato di magnitudo M 2.5 sulla scala Richter e ha avuto come epicentro Sant'Angelo in Pontano.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:59:00 GMT)

terremoto di magnitudo 3.5 nel cosentino - scossa 2.9 nel crotonese : Un Terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto nella provincia di Cosenza, a 4 chilometri da Bocchigliero, nell'entroterra calabrese. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 32 km. Pochi istanti ...

Bocchigliero e Savelli. Nella notte scosse di terremoto : La Calabria ha tremato due volte Nella notte. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato avvertito dalla popolazione Nella provincia