huffingtonpost

: Il sudoku non riesce. Lega e 5 Stelle lontani sul rinnovo dei vertici Cdp: il Tesoro non deposita la lista - HuffPostItalia : Il sudoku non riesce. Lega e 5 Stelle lontani sul rinnovo dei vertici Cdp: il Tesoro non deposita la lista - Aletti_Marco73 : @stanzaselvaggia 200 pagine scritte in corpo 16 doppia interlinea e margini larghi. Non lo chiamerei libro, magari… - brienneofvenice : @AraragiK7 Noooo voglio impararlo pure iooo ma sembra difficile ahah poi non sono molto brava a giocare a scacchi (… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) "Cdp? Penso che lunedì si possa procedere. Decide il ministro Tria ma penso che i tempi siano ormai maturi per poter decidere". Il 6 luglio, cioè quattro giorni fa, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota, ostentava sicurezza: tutto pronto per chiudere la partita deldeidella Cassa. Lunedì è arrivato, ma non la lista con le caselle più pesanti, quella del. Sarà depositata solo venerdì, in assemblea, cioè all'ultimo momento utile. Un timing che mette in evidenza come la quadra trae 5ancora non c'è. Il nome in bilico è quello dell'amministratore deto, ma è da sciogliere anche il filo che tiene insieme le altre nomine, da Fs alla Rai. L'incastro è ancora tutto da trovare.La spia di un rinvio l'aveva accesa Luigi Di Maio ...