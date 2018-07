Il SoC Samsung Exynos 9820 dovrebbe contare sulla nuova GPU Mali-G76 MP18 | pronto per

Fotocamera al top per Samsung Galaxy S10 : particolari della tecnologia ISoCELL Plus : Potrebbero esserci importanti novità sul fronte Fotocamera per il Samsung Galaxy S10, per la messa a punto della nuova tecnologia ISOCELL Plus, che andrà a migliorare la sensibilità alla luce e la fedeltà dei colori. Da sempre il produttore asiatico è impegnato nell'ottimizzazione del comparto fotografico: da meno non sarà il prossimo top di gamma, che probabilmente adotterà la tecnologia di cui poco fa vi abbiamo parlato. Quel che ...

Dal nulla l’aggiornamento XXU1BRF8 per Samsung Galaxy S9 : tante le novità asSoCiate : Sono passati pochi giorni da che vi avevamo parlato dell'ultimo aggiornamento che aveva investito i Samsung Galaxy S9, relativo alla serie firmware XXS1BRF3, cui in queste ore ha fatto seguito la nuovissima XXU1BRF8 (sempre basata su Android 8.0 Oreo, e non sulla versione più recente 8.1, che, a quanto pare, l'azienda asiatica rilascierà prima a bordo di alcuni device di fascia media, attraverso un salto diretto, come vi abbiamo raccontato qui), ...

Il SoC Samsung Exynos 9820 con CPU Mongoose 4 potrebbe essere più potente ed efficiente di ARM Cortex A-76 : Sono emersi nuovi interessanti dettagli sul SoC Samsung Exynos 9820 (realizzato utilizzando il processo FinFET 7nm) e sulla sua nuova CPU Samsung Mongoose 4 L'articolo Il SoC Samsung Exynos 9820 con CPU Mongoose 4 potrebbe essere più potente ed efficiente di ARM Cortex A-76 proviene da TuttoAndroid.

Pochi cambiamenti tra Samsung Galaxy Note 9 e Note 8 : design presSoChé inalterato : In cosa cambierà il Samsung Galaxy Note 9 rispetto al Note 8? In realtà le modifiche risulteranno minime, almeno da un punto di vista prettamente estetico. Fermo restando che il phablet di prossima generazione possa essere presentato con 3 settimane di anticipo rispetto a quella che finora è stata la tradizione, e vedersi alzare il sipario nella giornata del 29 luglio, c'è da dire che di stravolgimenti stilistici non dovrebbero essercene. Il ...

Samsung contro Qualcomm : ha inizio la battaglia dei SoC : Samsung utilizza i suoi processori Exynos in vari smartphone e saranno sempre più i produttori che li adotteranno. L’azienda è in trattativa con il produttore di smartphone ZTE, dopo Meizu che già li adotta, e presto i processori Exynos faranno concorrenza a Qualcomm. Samsung vs Qualcomm: che la battaglia dei chip abbia inizio Qualcomm, Intel, MediaTek e Samsung sono i quattro maggiori produttori di processori al mondo. Il colosso hitech ...