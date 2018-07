Il Settore servizi per la finanza dell'Italia è in territorio positivo - +1 - 08% - - corre Anima Holding - +3 - 55% - : Scambi in positivo per il comparto dei servizi finanziari in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Financial Services . Il FTSE Italia Financial Services ha ...

Servizi Settore in utile - Mediobanca promuove le partecipate : L'analisi prodotta da Mediobanca sulle aziende a partecipazione pubblica riguarda le 82 aziende con oltre 50 milioni di euro di fatturato possedute da Regioni ed enti locali più grandi (115 in tutto). L'analisi parte dai bilanci consolidati che considerano ben 414 singole imprese operative. I dati analizzati riguardano i bilanci dal 2012 al 2016, in tutti i settori delle local utilities: energia, acqua, rifiuti, trasporti. Un campione ...

Seduta Euforica per il Settore servizi per la finanza dell'Italia - +2 - 35% - - seduta effervescente per Anima Holding - +4 - 25% - : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il comparto dei servizi finanziari in Italia, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Financial Services e che guadagna il 2,35%, dopo ...

Lieve ribasso per il Settore servizi per la finanza dell'Italia - -0 - 35% - - netto calo registrato da Tecnoinvestimenti - -4 - 32% - : Teleborsa, - Il Comparto dei servizi finanziari in Italia si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'EURO STOXX Financial Services. Il FTSE Italia Financial Services ha avviato gli scambi a ...

USA - bene il Settore servizi a maggio : Teleborsa, - In salute il settore terziario americano . L'indice ISM dei servizi elaborato dall'Institute for Supply Management si è attestato a 58,6 punti dai 56,8 del mese precedente . Le attese del ...

