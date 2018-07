Il secondo giorno delle operazioni per salvare i ragazzi nella grotta in Thailandia

Wall Street in rosso nel primo giorno del secondo semestre : L'intensificarsi delle tensioni commerciali tra Usa e resto del mondo mettono i listini azionari di Wall Street sotto pressione, in un contesto di avversione al rischio crescente Gli indici Nasdaq, ...

Carburanti : ancora quiete - secondo giorno senza rialzi : ancora quiete sulla rete Carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in calo, specialmente sul diesel, non si registrano infatti oggi interventi sui prezzi raccomandati delle compagnie, dopo i ribassi generalizzati che hanno caratterizzato la prima metà della settimana. Sul territorio, prezzi praticati ancora in leggera discesa a valle dei tagli dei giorni scorsi. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di ...