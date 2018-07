Il Psg vuole Coutinho

Mercato Milan - il Siviglia vuole Kalinic. Psg in pressing su Bonucci : Mentre in casa Milan si attendono sviluppi sul possibile cambio di proprietà, le big d'Europa puntano alcuni giocatori rossoneri

Incredibile voce dall’Inghilterra : il Psg vuole Pogba e offre Verratti + soldi a Mourinho : CALCIOMERCATO– Scampato il pericolo di sanzioni da parte dell’UEFA per il fair play finanziario, il Paris Saint Germain è pronto a irrompere sul mercato con un obiettivo su tutti: portare al Parco dei Principi Paul Pogba. Secondo il tabloid britannico ‘The Sun’, infatti, club parigino sarebbe pronto ad offrire al Manchester United centrocampista Marco Verratti e un ricco conguaglio in denaro. L'articolo Incredibile voce ...

Calciomercato - Malcom vuole l'Inter nonostante l'interesse di Liverpool e Psg : Un incontro nelle scorse ore a Milano, faccia a faccia più che positivo: Malcom Filipe Silva de Oliveira, per tutti Malcom, vuole i nerazzurri. E' questo quanto emerso dal summit tra i dirigenti ...

Adli - Emery vuole portarlo dal Psg all'Arsenal : ROMA - Emery prepara un dispetto al Paris Saint Germain. Dopo il divorzio con lo sceicco Al-Khelaïfi per una Champions che è rimasta solo un'utopia e il contratto firmato con l'Arsenal fino al ...

Il Psg vuole espandere il brand nelle Americhe : aperto nuovo ufficio a New York : Il Paris Saint-Germain prosegue nel lavoro di espansione del brand: il club francese dopo l’Asia punta le Americhe, aprendo un nuovo ufficio del club a New York. Questo terzo ufficio per il club al di fuori della Francia segue la prima apertura a Doha, attualmente gestita da Fabien Dilem, e una seconda a Singapore gestita […] L'articolo Il Psg vuole espandere il brand nelle Americhe: aperto nuovo ufficio a New York è stato realizzato ...

Gigi Buffon - Alessandro Alciato : 'Gigi Buffon al Psg. E vuole tornare in nazionale'. Perché il Milan è fregato : Il portierone avrebbe deciso e Alciato lo comunica in diretta su Sky Sport: 'Sì, Buffon sarà il prossimo portiere del Psg . E non farà la partita d'addio alla Nazionale Perché vuole riconquistarla'. ...

Juve attenta - il Psg vuole Pjanic e Higuain : Secondo la Gazzetta dello Sport la dirigenza parigina sarebbe interessata ai due assi bianconeri, in caso di partenza di Higuain si punterebbe tutto su Morata

'Psg - Neymar vuole andare via : il padre ci sta lavorando' : PARIGI , FRANCIA, - Nuovi indizi sul possibile addio di Neymar al Paris Saint-Germain dopo una sola stagione. Secondo il quotidiano francese 'Liberation', lo scorso 24 aprile il papà dell'attaccante ...

Milan - c è anche Biglia per la sfida alla Juve. Psg vuole Donnarumma : MilanO - Il Milan è partito per l'impresa più importante della stagione: la finale di Coppa Italia domani sera all'Olimpico con la Juventus. Gattuso ha convocato il suo talismano caratteriale per la ...