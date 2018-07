Il pronostico di Lippi | Il Belgio vincerà i mondiali

huffingtonpost

(Di lunedì 9 luglio 2018) Né Francia né Inghilterra: il mondiale lo vincerà il. Ilè di Marcello, ex ct della Nazionale campione del mondo nel 2006. "Se è un gioco dico che vincerà il", ha affermato l'allenatore ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio 1 Rai."Tutti parlano della Francia ma secondo me ci sarà una sorpresa. È un Mondiale attuale, non esistono più le 'piccole'. Tutti i paesi hanno 14-15 calciatori che giocano in Europa". Ildi Lukaku e Hazard è una della quattro semifinaliste della coppa del mondo e affronterà la Francia di Pogba il 10 luglio alle 20.ha anche parlato del caso del momento, il possibile acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. "È un giocatore eccezionale, può disputare altri 3-4 anni ai massimi livelli. Dobbiamo essere contenti veder ...