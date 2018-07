Il profumo di una vacanza a Bali in bottiglia

vanityfair

: RT @DavLucia: #ScrivoArte La Sicilia è il paese delle arance,del suolo fiorito,la cui aria è tutto un profumo Ma quel ke fa una terra nece… - avvvitalemario : RT @DavLucia: #ScrivoArte La Sicilia è il paese delle arance,del suolo fiorito,la cui aria è tutto un profumo Ma quel ke fa una terra nece… - MyEnthusiasm7 : RT @DavLucia: #ScrivoArte La Sicilia è il paese delle arance,del suolo fiorito,la cui aria è tutto un profumo Ma quel ke fa una terra nece… - DavLucia : #ScrivoArte La Sicilia è il paese delle arance,del suolo fiorito,la cui aria è tutto un profumo Ma quel ke fa una… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Viaggiare è uno stile di vita, uno stato mentale. Chiudete gli occhi e immaginate di essere a, con il caldo dei raggi del sole sulla pelle, il rumore del mare, con le sue infinite terrazze di riso. C’è un senso di libertà, energia e voglia di esplorare che solo le nuove avventure riescono a trasmettere. E c’è una fragranza che in un botticino racchiude tutto questo. C’è unche sa di. Da portare in viaggio per immedesimarsi ancora di più nell’esperienza, e che soprattutto evoca il viaggio. È Michael Kors Wonderlust, dedicata agli spiriti liberi. Risvegliate i sensi vaporizzandolo sulla pelle nuda. Il viaggio inizia con un’esplosione di note fresche e luminose di agrumi, con bergamotto e mandarino siciliano combinati con latte di mandorle dolci e un pizzico di pepe rosa. Segue un bouquet in fiore di assoluta di gelsomino grandiflorum, ...