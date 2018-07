Il principino Louis sarà battezzato oggi ma la regina Elisabetta non ci sarà

principino Louis - oggi il battesimo : tutti i dettagli : tutto pronto per il battesimo del Principe Louis . Alle 16 di oggi alla Chapel Royal nel St James's Palace si terrà la cerimonia religiosa cui però non prenderanno però parte la Regina Elisabetta II e ...

La regina Elisabetta e il principe Filippo assenti al battesimo del principino Louis : La regina Elisabetta e il duca di Edimburgo non parteciperanno al battesimo del principe Louis . Secondo quanto riportato dalla BBC, Buckingham Palace avrebbe tenuto a sottolineare che si tratta di una decisione già "qualche tempo fa" e che non è dovuta a problematiche di salute della regina o del suo consorte.

Harry e Meghan - al principino Louis un Winnie the Pooh da 8.000 sterline : oggi il battesimo : LEGGI ANCHE Winnie the Pooh è una femmina: la rivelazione sull'orso preferito dai bambini di tutto il mondo Il fratello di William, d'accordo con la moglie Meghan , ha scelto la preziosa edizione ...

Tutto quello che c'è sapere sul battesimo del principino Louis : È arrivato il grande giorno per il piccolo Louis di Cambdrige: oggi, 9 luglio, presso la Cappella Reale di St James Palace a Londra si svolgerà il battesimo del principino . Scopriamo insieme cosa c'è da sapere sull'evento più atteso dell'estate reale.Quasi tre mesi e quinto in linea di successione al trono britannico, in quanto terzogenito del principe William e di Kate Middleton, l'erede di casa Windsor ...

Tenerissime le prime foto del principino Louis - ma avete notato il dettaglio? Usciti gli scatti ufficiali (quello con la piccola Charlotte compreso) ai fan più attenti non è sfuggito : È l’ultimo arrivato nella royal family ma il principino Louis Arthur Charles è già una baby star. Ancor prima che nascesse, lo scorso 23 aprile, la curiosità e l’attenzione dei media e dei sudditi erano alle stelle. Sarà maschio o sarà femmina il terzo figlio di William e Kate Middleton, ci si è chiesto per tutto il tempo della gravidanza? E poi, subito dopo aver appreso del fiocco celeste, come lo chiameranno? E via, scommesse su ...