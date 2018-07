Il principe Harry regala al nipote Louis un Winnie The Pooh da 8mila sterline

Meghan Markle e il principe Harry smettono di tenersi la mano in pubblico : Quando Meghan Markle e il Principe Harry hanno annunciato il loro fidanzamento, lo scorso novembre, hanno realizzato delle fotografie ufficiali in cui sono apparsi fisicamente molto uniti.E anche durante i primi impegni ufficiali, la coppia è stata spesso ritratta mano nella mano. Dallo scorso 19 maggio, da quando cioè i due si sono sposati, qualcosa è cambiato. Non hanno smesso del tutto di tenersi per mano - come affermano alcuni - ma accade ...

Ecco perché il principe Harry non ha potuto guardare l’Inghilterra ai Mondiali : Essere un principe, si sa, porta con sé onori e oneri. Se i primi di Harry del Galles sono ben evidenti, tra i secondi il fratello di William farebbe rientrare un ricevimento serale. Che, per volere del fato, si è sovrapposto all’importante partita dei Mondiali che ha visto scendere in campo l’Inghilterra contro la Colombia. Per questo il duca del Sussex, impegnato con il Wheels Down Ball all’Hilton di Londra a Park Lane, non ...

MEGHAN MARKLE/ Nuova gaffe con la Regina Elisabetta : tende la mano al principe Harry e.... : MEGHAN MARKLE, Nuova gaffe sotto gli occhi della Regina Elisabetta: durante un evento pubblico, tende la mano al Principe Harry che, per evitare problemi, reagisce così.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:04:00 GMT)

MEGHAN MARKLE/ Tutti pazzi per gli zigomi della moglie del principe Harry : svelato il suo segreto : MEGHAN MARKLE sempre più icona di stile: oltre al look, le donne di tutto il mondo, vogliono anche i suoi zigomi. La moglie del Principe Harry svela il suo segreto.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 05:24:00 GMT)

Il principe Harry… Kane e i suoi lord - undici metri di gloria per l’Inghilterra : Partita brutta, nervosa e spigolosa: l’Inghilterra la risolve ai rigori dopo essere stata raggiunta nel finale di gara da un gol di Yerri Mina Il sortilegio è finalmente sfatato, il tabù sconfitto. I rigori non fanno più paura all’Inghilterra, almeno non in questi Mondiali di Russia 2018. AFP PHOTO / Alexander NEMENOV La Colombia si arrende dagli undici metri, dopo aver riacciuffato una partita che stava per emettere i propri ...

L'ex del principe Harry come Meghan : reciterà in tv : Nella vita del Principe Harry c'è un'altra attrice. Si tratta della sua ex fidanzata, Cressida Bonas , che ha avuto una relazione con lui dal 2012 al 2014. Dopo che Meghan Markle ha abbandonato la sua ...

I vestiti nuovi del principe Harry. Anche questo è l’«effetto Meghan» : Rumors recenti paragonano il principe Harry a Kanye West: pare che Sua Altezza si occupi personalmente dello styling della sua signora, poco avvezza al protocollo reale in fatto di abbigliamento e che si rechi ai design meeting da Stella McCartney, al lavoro su nuovi outfit della Duchessa di Sussex. Si dice che lui stia prendendo, di fatto, il posto dell’amica e stylist storica di Meghan, Jessica Mulroney e che gli venga naturale elargire ...

La rinascita della barba - grazie al principe Harry : Il look da lamberjack, con barba più o meno curata, non tramonta, ma si trasforma. Perché la barba, accessorio beauty per eccellenza al maschile, sta vivendo una rinascita, merito del principe Harry che ha deciso di sposarsi in uniforme e barba. E da quel momento i dati di vendita di prodotti viso per uomini barbuti hanno avuto un’impennata, arrivando ad aumentare del 226% in tre anni, secondo i dati di IRI, agenzia che raccoglie dati di ...

Meghan Markle : scoperto il maniero dove andrà a vivere con il principe Harry : In costruzione su un terreno di 13 acri The post Meghan Markle: scoperto il maniero dove andrà a vivere con il principe Harry appeared first on News Mtv Italia.

MEGHAN MARKLE/ Abito Givenchy per il Royal Ascot e le parole d’amore per il principe Harry : MEGHAN MARKLE non sbaglia il look per il Royal Ascot dove ha indossato un Abito Givenchy. La Duchessa del Sussex ha poi fatto una dichiarazione d'amore al Principe Harry.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:27:00 GMT)

MEGHAN MARKLE/ Prima uscita al Royal Ascot con il principe Harry : MEGHAN MARKLE, ad un mese dalle nozze con il Principe Harry, affronta le nuove dichiarazioni del padre Thomas riguardanti le lacrime della figlia e la politica.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:24:00 GMT)

MEGHAN MARKLE/ Lo scivolone sul look con il principe Harry e le lacrime per il padre : MEGHAN MARKLE, ad un mese dalle nozze con il Principe Harry, sbaglia il look al matrimonio della cugina del marito mentre il padre svela dettagli sul Royal Wedding.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 05:31:00 GMT)

Royal Family - anche Meghan “cade” sul tacco : lo scivolone è dietro l’angolo - ma il principe Harry la salva : Il principe Harry e Meghan Markle hanno partecipato al matrimonio di Celia McCorquodale, figlia della sorella maggiore di Lady Diana. Durante il cammino verso la chiesa, la duchessa di Sussex ha rischiato di incappare in una figura imbarazzante di fronte a tv e fotografi. La ex modella, infatti, ha perso l’equilibrio e solo la presa forte di Harry le ha evitato, letteralmente, lo scivolone. L'articolo Royal Family, anche Meghan ...

“Ho dovuto farlo per sposare Meghan”. Le parole del principe Harry : Un nome che aveva fatto il giro del mondo a ridosso del Royal Wedding, il matrimonio tra il principe Harry e la sua Meghan che aveva tenuto incollati al teleschermo gli spettatori di tutto il mondo. Lui, Thomas Markle, quel giorno però non c’era: il padre della sposa era ufficialmente a casa per un malore accusato nei giorni precedenti, lasciando il posto a Carlo D’Inghilterra che lo aveva sostituito accompagnando la ragazza ...