Il presidente turco Erdogan ha scelto suo genero come ministro dell'Economia e delle Finanze : La nomina conferma le molte preoccupazioni per la situazione della Turchia, che da anni sta diventando uno stato autoritario

Il presidente dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati per i fatti dell'Hotel Rigopiano : Il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi sono indagati dalla procura di Pescara per omicidio, lesioni e disastro colposo per i fatti dell'hotel Rigopiano dove nel gennaio del 2017 morirono