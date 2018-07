Il pianeta si sta avvicinando al “picco produttivo di pesce”? Non ancora | dice uno studio

Catturati i primi istanti di vita un pianeta - la foto di PDS 70b osservato da Sphere : È un’immagine importantissima perché mostra agli occhi degli scienziati un inedito. Sono stati fotografati i primi istanti di vita di un pianeta neonato, mentre si apre la strada nel disco di gas e polveri intorno alla giovane stella nana PDS 70, a circa 370 anni luce dalla Terra. Alla ricerca, pubblicata sulla rivista Astronomy&Astrophysics e coordinata da Miriam Keppler e André Müller, del Max Planck Institute for Astronomy di ...

Saturno visibile a occhio nudo / Video : grande e luminoso - il pianeta è "alla minima distanza dalla Terra" : Saturno ha raggiunto il punto di opposizione al Sole e la minima distanza dalla terra: a partire dal tramonto sarà quindi possibile ammirarlo a occhio nudo (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:37:00 GMT)

Settimana del pianeta Terra : dal 14 al 21 ottobre ANCHE LA vALLE D'aOSTA PROTAGONISTA : L'obiettivo è quello di diffondere il più possibile la consapevolezza delle possibilità che la scienza ci offre per migliorare la qualità della vita. Tutto ciò si può raggiungere facendo crescere il ...

Meteo Marte - è in atto una “Tempesta di Sabbia globale” : non succedeva da 11 anni - tutto il pianeta è avvolto nella foschia. Le foto del rover Curiosity : Dopo 11 anni di relativa quiete, su Marte e’ in corso una tempesta di Sabbia ‘globale’ che rispetto all’inizio di giugno ha raddoppiato la sua intensita’. Lo riferisce la Nasa, commentando le immagini che in questi giorni stanno arrivando dai satelliti che si trovano nell’orbita del pianeta rosso e il selfie nel quale il robot-laboratorio Curiosity si e’ fotografato immerso nella foschia. Sebbene comuni, ...

Roma - ai Fori Imperiali l’installazione HELP per salvare il pianeta : Dal 9 giugno al 29 luglio nella magnifica cornice del Parco Archeologico del Colosseo ai Fori Imperiali a Roma, sarà visibile l’installazione luminosa HELP the Ocean dell'artista Maria Cristina Finucci, un grido d’allarme sullo stato del nostro pianeta. Di notte si illumina per ricordare che la plastica sta distruggendo l'ecosistema.Continua a leggere

Roma - ai Fori Imperiali Sos per il pianeta - l'installazione artistica per salvare la terra dalla plastica : L'opera fa parte del ciclo, iniziato dall'artista nel 2013, con la fondazione di un nuovo Stato Federale, il Garbage Patch State, il secondo Stato più vasto al mondo con i suoi 16 milioni di kmq, che ...

Apes Revolution Il pianeta Delle Scimmie - film stasera in tv 24 maggio : trama - curiosità - streaming : Apes Revolution Il Pianeta Delle Scimmie è il film stasera in tv giovedì 24 maggio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Matt Reeves ha come protagonisti Andy Serkis, Jason Clarke e Gary Oldman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Apes Revolution Il Pianeta Delle Scimmie, film stasera in tv: scheda USCITO ...

L’alba del pianeta delle Scimmie - film stasera in tv 17 maggio : trama - curiosità - streaming : L’alba del Pianeta delle Scimmie è il film stasera in tv giovedì 17 maggio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Rupert Wyatt è interpretata da Andy Serkis, James Franco, Freida Pinto, Brian Cox e Tom Felton. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’alba del Pianeta delle Scimmie, film stasera in tv: scheda TITOLO ...

Plastica in mare - la storia della busta più “profonda” del pianeta : Le depressioni o fosse oceaniche, aree profonde dei mari del Pianeta, rappresentano ambienti peculiari e poco noti. Nonostante le difficoltà di accesso, sono comunque oggetto di ricerche da parte di numerosi team internazionali di scienziati che, molto spesso, scoprono nuove specie che si sono adattate a vivere in condizioni estreme, come l'alta pressione o la totale assenza di luce.La più profonda depressione oceanica del Pianeta ...