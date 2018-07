Il Pd strappa Non diamo nomi per le commissioni di garanzia senza l' accordo sulle

Trezzo d’Adda - strappati nella notte i manifesti di cordoglio per i migranti. Il sindaco leghista : “Non sono stato io” : A Trezzo sull’Adda, al confine tra Milano e Bergamo, una cittadina ha fatto affiggere dei manifesti funebri dedicati ai cento migranti annegati qualche giorno fa al largo delle coste libiche, compresi tanti bambini. E sarebbe stato rispettato l’iter burocratico del caso, incluso il pagamento delle relative imposte comunali. Eppure sono scomparsi: ignoti li hanno strappati nella notte di sabato 30 giugno. Il contenuto del necrologio era ...

Seehofer strappa con Merkel - esito vertice Ue non basta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ema - l'Italia non si arrende : incontro a Milano per strappare la sede Amsterdam" : Si tratta di un metodo che privilegia gli interessi italiani e la coerenza dell'azione politica e che in Italia è utilizzato troppo poco, anche se è l'unico modo per far ascoltare la nostra voce in ...

Usa - figli strappati ai migranti dal Messico. Gli arrivi non calano : la mossa di Trump per mostrarsi più duro in vista del voto : L’uscita dell’audio ottenuto da ProPublica – che raccoglie le voci e i pianti di dieci minori centro-americani detenuti in una struttura dell’immigrazione Usa – complica la vicenda delle famiglie di migranti separati al confine con il Messico. La segretaria alla sicurezza nazionale, Kirstjen Nielsen, ha cercato di difendere la strategia dell’amministrazione: “Non chiederemo scusa per il lavoro che abbiamo fatto, per quello che fanno le forze ...

Rodrigo Alves - il Ken umano/ “Gli agenti mi hanno strappato il passaporto - non mi riconoscevano dalla foto" : Rodrigo Alves, il Ken umano, viaggia moltissimo e durante una delle sue traferte non è stato riconosciuto come il vero proprietario del suo passaporto(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Klaus Davi strappa la foto del boss Calabrò in diretta tv : «Il voto dei mafiosi non lo voglio» Video : Klaus Davi ospite del programma 'Sabato e domenica 24' in onda su Rai News 24 strappa in diretta la foto del boss Giuseppe Calabrò. Lo ha fatto parlando della sua proposta di candidatura a sindaco di ...

Klaus Davi strappa la foto del boss Calabrò in diretta tv : 'Il voto dei mafiosi non lo voglio' : Klaus Davi ospite del programma 'Sabato e domenica 24' in onda su Rai News 24 strappa in diretta la foto del boss Giuseppe Calabrò. Lo ha fatto parlando della sua proposta di candidatura a sindaco di ...

strappati i manifesti di 'Ora tocca a noi' : 'Ci attaccano - ma non ci fermeranno' : BRINDISI - Strappati i manifesti elettorali della lista 'Ora tocca a noi', nata a sostegno del candidato sindaco Riccardo Rossi , centrosinistra, in vista delle elezioni amministrative che si ...

NICOLÓ FERRARI/ Uomini e Donne - non è lui la scelta di Nilufar Addati ma le strappa un ultimo bacio : Nicolò FERRARI non è stato scelto da Nilufar Addati, tronista di Uomini e Donne. Il corteggiatore milanese è scoppiato a piangere durante la registazione della puntata.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:19:00 GMT)