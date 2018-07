Il Pd ancora ostaggio di Matteo Renzi

Renzi : “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio Italia. Fermatevi - siete ancora in tempo” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi commenta il fallimento del governo M5s-Lega e attacca: "Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l'Italia da tre mesi. A loro non interessa cambiare l'Italia, ma vivere un conflitto permanente contro tutto e contro tutti, persino contro il Capo dello Stato. Sulle Istituzioni non si scherza: Fermatevi, siete ancora in tempo".Continua a leggere