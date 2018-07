Il Napoli a Dimaro | il ritiro azzurro in diretta sul Mattino it

Parte il nuovo Napoli di Ancelotti raduno al Vesuvio e poi a Dimaro : Ieri sera si erano ritrovati i nuovi acquisti Verdi, Inglese, Ruiz e Ciciretti (capitanati dall?allenatore Carlo Ancelotti), oggi tutti gli altri. La stagione del Napoli inizia...

Ufficializzate tutte le gare amichevoli del Napoli durante il ritiro di Dimaro : Sul piano degli spettacoli il programma prevede: il Cabaret di Made in Sud , lunedì 16 luglio e lunedì 23 luglio, Piazza Madonna della Pace a Dimaro, ore 21.15, , lo spettacolo Luciano Maci, ...

Dimaro Folgarida - venti giorni a tutto Napoli : Sul piano degli spettacoli il programma prevede i tradizionali appuntamenti con il cabaret di Made in Sud , giovedì 19 luglio e lunedì 23 luglio, Piazza Madonna della Pace a Dimaro, ore 21.15, e Gino ...

Dimaro - il programma ufficiale del ritiro del Napoli dal 10 al 30 luglio : Sul piano degli spettacoli il programma prevede i tradizionali appuntamenti con il Cabaret di Made in Sud , giovedì 19 luglio e lunedì 23 luglio, Piazza Madonna della Pace a Dimaro, ore 21.15, e Gino ...

Ritiro Napoli/ Oggi Davide Ancelotti a Dimaro per definire i dettagli : ecco le date : Ritiro Napoli, Oggi Davide Ancelotti a Dimaro in sopralluogo per definire i dettagli del Ritiro dei partenopei, che sarà in Trentino anche quest'anno.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:18:00 GMT)

apt val di sole * DAL 10 AL 30 LUGLIO IL Napoli TORNA AD ALLENARSI IN VAL DI SOLE A DIMARO-FOLGARIDA - : ... "ancora una volta ricca di grandi eventi, a cominciare dalla tappa di Coppa del Mondo di Mtb, l'unica in calendario in Italia, prevista il 6-7 e 8 LUGLIO, pochi giorni prima dell'inizio del ritiro, ...

Napoli in ritiro a Dimaro il 10-30 luglio «Sarri? Produttore conta più di regista Tolti 8 punti - meritavamo lo scudetto» : Il Napoli a Dimaro. Per l?ottavo anno di fila la stagione azzurra comincerà tra le montagne del Trentino, in questa splendida località che ormai è appendice di Napoli e dei...