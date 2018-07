Il ministro Sergio Costa lancia il daspo ambientale | Chi inquina lasci il

Sergio Costa - il ministro sui beni frutto di delitti ambientali : “Sequestrarli come avviene per quelli legati a reati di mafia” : Sequestrare i beni frutto di reati ambientali, come avviene con quelli della mafia. È la proposta avanzata oggi dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, intervenuto nella trasmissione Fuori Tg, di Rai Tre. Colpire i redditi frutto di reati ambientali “è un obiettivo“, ha detto il ministro riferendosi alla legge del 2015 sui delitti ambientali: “Non basta punire ma bisogna prendere a chi ha commesso questi reati, con la stessa ...

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa : “Vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici” : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rilancia la politica plastic free già avviata dal suo ministero, proponendo di vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici. Confermata anche la battaglia sull'acqua pubblica: "Per l'Italia l'acqua non è soggetta al mercato unico perché è bene comune".Continua a leggere

Sergio Costa - ministro dell’Ambiente : “Le priorità? Terra dei Fuochi e lotta alla corruzione” : Sergio Costa, neo-ministro dell'Ambiente fortemente voluto da Luigi Di Maio nel governo del cambiamento, illustra ai microfoni di Fanpage.it le priorità del suo dicastero: "Messa in sicurezza e bonifica della Terra dei Fuochi e dei Sim, creazione del deposito nazionale delle scorie nucleari e legge incisiva sulla corruzione per fermare le ecomafie".Continua a leggere

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa lancia la Plastc Free Challenge : 'Liberiamo le istituzioni dalla plastica' : Il nuovo Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha lanciato una 'Challenge' perché si cominci a liberare le istituzioni dalla troppa plastica . La Plastic Free Challenge , #PFC, , sul modello della Ice ...

Le priorità del neo ministro dell'Ambiente Sergio Costa : ... garantire occupazione e formazione di qualità; affermare modelli sostenibili di produzione e consumo , "dematerializzare l'economia promuovendo meccanismi di economia circolare", . E proprio l'...

Chi è Sergio Costa - il nuovo ministro dell’Ambiente del governo M5s-Lega : Napoletano, classe 1959, laureato in Scienze Agrarie, con un master in diritto dell'Ambiente ed ex comandante regionale del Corpo Forestale fino al suo scioglimento, ecco chi è il generale Sergio Costa, il nuovo ministro dell'Ambiente del governo M5s-Lega già proposto da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale.Continua a leggere

Il nuovo ministro dell'ambiente Sergio Costa ha guidato l'indagine sulla Terra dei Fuochi : Sergio Costa è nato a Napoli nel 1959. Si è laureato in Scienze Agrarie, con un master in Diritto dell'ambiente. Entrato nel Corpo Forestale, ne è diventato comandante regionale in Campania. Ed è in questo ruolo che all'inizio del Duemila ha guidato la sua indagine più famosa: quella sui rifiuti tossici inTerrati dal clan dei Casalesi nella cosiddetta Terra dei Fuochi, la piana agricola del Casertano al confine ...

Sergio Costa - chi è il nuovo ministro dell'Ambiente : È Sergio Costa, il generale che ha contribuito a scoprire la Terra dei Fuochi, il nuovo ministro dell'Ambiente. Una scelta tutta targata Cinque Stelle perché