Il Milan tra la firma ed Elliott | Li potrebbe aver trovato l' acquirente

Gli ultras del Milan avvisano la società : "Chiarezza sul futuro - rispetto per i tifosi" : Emblematico lo striscione dei supporter rossoneri presenti a Milanello nel primo giorno di ritiro della squadra

Milano - tragedia a Palazzo Reale : morto Luca Lovati - assistente del pittore Bonalumi : tragedia sul lavoro a Milano. Un uomo di 69 anni, Luca Lovati, è morto questa mattina dopo essere caduto da una scala...

Milano : controlli polfer - in una settimana 7 arresti e 37 contravvenzioni : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – E’ di sette arresti, due denunce e 37 contravvenzioni il bilancio di una settimana di controlli effettuati la scorsa settimana dalla polfer di Milano. In tutto sono state identificate 1775 persone, delle quali 598 straniere di cui 10 irregolari.Il primo episodio si è verificato alla stazione Milano Centrale, dove una giovane di origine bosniaca, sulla quale pendeva un ordine di carcerazione, è stata ...

Milano : controlli polfer - in una settimana 7 arresti e 37 contravvenzioni (2) : (AdnKronos) – Sempre nella stazione di Milano Lambrate è stata arrestata una 22enne di origine bosniaca per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti l’hanno individuata dopo aver ricevuto una segnalazione per la presenza a bordo di un treno regionale di una persona violenta. Una volta intervenuti, sono stati aggrediti a loro volta, ma sono riusciti a immobilizzarla e arrestarla.Sempre per il reato di resistenza a pubblico ...

Milano - morto collaboratore del pittore Bonalumi : caduto da una scala mentre allestiva la sua mostra a Palazzo Reale : Luca Lovati, restauratore e storico collaboratore del pittore Agostino Bonalumi, è morto dopo essere precipitato da una scala a Palazzo Reale, a Milano, dove stava allestendo una mostra dell’artista. L’uomo, che aveva 69 anni, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da circa quattro metri d’altezza. Portato in codice rosso all’ospedale Policlinico, è deceduto poco dopo. Oltre ai carabinieri sono intervenuti il procuratore aggiunto di ...

Milano : prosegue stretta Atm - chiusi in uscita tornelli Centrale e Lambrate : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – prosegue il piano di Atm nella lotta all’evasione tariffaria. Da domani, anche nelle stazioni di Centrale e Lambrate, due fermate principali della M2, i tornelli in uscita saranno chiusi con obbligo di convalida del biglietto. La decisione porta a 106 le stazioni interessate dal provvedimento, su un totale di 113. L’ultimo tassello della lotta all’evasione arriva dopo il piano di ...

Generali : al via trasferimento dipendenti Milano in torre Hadid : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Primo giorno nella torre per Generali Milano. è iniziato oggi il trasferimento di oltre duemila dipendenti del Gruppo, basati a Milano, nella avveniristica torre progettata dall’archistar Zaha Hadid nel quartiere Citylife. I primi a fare il loro ingresso sono stati il presidente Gabriele Galateri, il group ceo Philippe Donnet e il top management della compagnia, insieme ai dipendenti di Alleanza. Il ...