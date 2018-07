Il Milan passa nelle mani di Elliott

Il Milan passa a Elliott : sfuma la candidatura di Commisso? : Non a Rocco Commisso , come scrive il Corriere dello Sport di oggi. Il magnate italo-americano, infatti, era interessato all'acquisto del Milan solo se dalle mani di Yonghong Li . Ecco perché nel ...

Il governo passa la palla al Coni Più forte la candidatura di Milano : Roma Nel giorno del ritiro di Graz, i dossier delle candidature italiane per i Giochi invernali 2026 sono arrivate sul tavolo delConsiglio dei ministri. Il premier Conte ha esaminato insieme al ...

Milano sorpassa Berlino nel biotech La produzione vale 31 - 2 miliardi : «Abbiamo fatto una lunga rincorsa, avevamo un gap importante con la Germania ma ora le imprese del farmaco italiane sono diventate prime nell'Unione europea per produzione di medicinali, con un valore ...

Cessione Milan – Per Mr. Li è il giorno della verità : se non versa i 32 milioni il club passa ad Elliott. Intanto Commisso… : Cessione Milan, Mr. Li non ha più tempo. Oggi scade il termine per restituire i 32 milioni anticipati da Elliott: in caso contrario il club passerà al fondo americano Mr. Li è con le spalle al muro, adesso non c’è più tempo. Quest’oggi scade il termine entro il quale il presidente del Milan deve rimborsare il fondo Elliott per non perdere il club. Yonghong Li dovrà versare i famosi 32 milioni di aumento di capitale chiesto nel ...

Oscar Giannino 'Il decreto dignità è una fuga all'indietro verso il passato' - Milano Post : Restare sordi alle voci dell'intera economia nazionale non è prova di coerenza politica. Sottolinea solo la portata dell'errore.

Milan. Yonghong non verserà i 32 milioni : il club passa ad Elliot : Dei 32 milioni anticipati da Elliott per l’ultima tranche di aumento di capitale non c’è traccia. Il destinatario del bonifico non è il Milan ma Paul Singer. E’ lui il potenziale nuovo proprietario del club di via Aldo Rossi.--Del possibile versamento cinese al momento non c’è traccia. Anche sul passaggio di quote azionarie non c’è chiarezza. In poche ore è difficile che la trattativa tra Li e Commisso arrivi alla conclusione. Ambienti vicini al ...

Da Leonardo a Matisse passando per Goya : le mostre estive a Napoli - Roma e Milano : Napoli con Leonardo da Vinci e Milano con le Avanguardie: le grandi città italiane scelgono di trascorrere un’estate all'insegna dell’arte. Ma non solo: vedute del Settecento, arte islamica e nature morte riempiranno il fitto calendario espositivo di luglio e agosto, da Nord a Sud.Continua a leggere

Cessione Milan - nuovo colpo di scena : le ultime sul passaggio a Commisso : Cessione Milan – Il Milan si prepara per la prossima stagione, il club attento sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa ma a tenere banco è soprattutto il futuro del club e la trattativa con Rocco Commisso. Dopo la frenata delle ultime ore adesso sembra che la trattativa si sia riaperta su basi però del tutto nuove. Secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’ infatti, il magnate di origine calabrese avrebbe cambiato la ...

Auto sfonda passaggio a livello - ritardi sulla Torino-Milano : Auto sfonda passaggio a livello, ritardi sulla Torino-Milano . Come riferisce La Repubblica , articolo qui , , una vettura ha divelto le sbarre tra le stazioni di Chivasso e Torrazza Piemonte . E' ...

Nainggolan passa all'Inter - accolto a Milano dai suoi nuovi tifosi : Quella di ieri è stata per Nainggolan una giornata densa di emozioni contrastanti. Infatti, dopo le dichiarazioni discutibili rilasciate nei giorni scorsi, soprattutto sul fatto che sarebbe stata la Roma a cederlo e non lui a voler andare via, ora è davvero ufficiale il suo passaggio all'Inter e, al suo arrivo a Milano, i tifosi nerazzurri gli hanno riservato una entusiastica accoglienza. Il personaggio "fuori dal comune" Radja ...

Il Milan alla Uefa : «Pronti a pagare per il passato - ma regole uguali per tutti» : Con un video pubblicato sui propri account social il club rossonero ha rimarcato quanto fatto da dirigenza e azionista nell'ultimo anno L'articolo Il Milan alla Uefa: «Pronti a pagare per il passato, ma regole uguali per tutti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Commisso passa all’attacco ma ad un patto : vuole il 100% delle quote rossonere! : Rocco Commisso potrebbe presentare nei prossimi giorni un’offerta per l’interezza delle quote societarie del Milan, queste le ultime indiscrezioni circolate Rocco Commisso vuole il Milan, tutto il Milan. Il fondatore della Mediacom Communications, azienda nel settore delle tv via cavo, con un patrimonio di 4,5 miliardi di dollari, è stato accostato nei giorni scorsi al club rossonero. In un primo momento però, si è parlato ...

Addio Li Yonghong - il Milan passa alla famiglia Ricketts : Il mancato pagamento dei 32 milioni da parte di Mister Li ha fatto preoccupare i tifosi del Milan. Uno spiraglio

Milano - dal 18 giugno in Questura il programma 'Passaporto subito' - : I cittadini maggiorenni del capoluogo lombardo, se in possesso dei requisiti richiesti, potranno prenotare on line un appuntamento tra quelli disponibili con la garanzia di ottenere il documento nel ...