Il Milan nelle mani di Elliott | sfumato accordo con Rybolovlev

Umberto Alongi presenta il suo nuovo singolo “Pura Follia” - secondo estratto dal nuovo album in lavorazione a Milano - con il quale ritorna in rotazione nelle radio : ALL MUSIC NEWS Umberto Alongi presenta il suo nuovo singolo “Pura Follia”, secondo estratto dal nuovo album in lavorazione a Milano, con il quale ritorna in rotazione nelle radio “Pura Follia” arriva alle radio dopo il recente successo de “Il futuro si è perso” (Ed. Sony Music ATV), singolo che ha raggiunto le più alte posizioni di classifica italiana indipendenti per numero di passaggi radiofonici e che ha riportato Alongi verso sonorità ...

Milano. Palazzo Marino porta nelle scuole l’innovazione didattica : Prende il via, con l’approvazione da parte della Giunta delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, la

Milano : innovazione didattica nelle scuole - prende via protocollo (2) : (AdnKronos) - Si tratta di un lavoro già avviato dall’assessorato all’Educazione e Istruzione, in collaborazione con l’autonomia scolastica e il fornitore degli arredi, nel caso del progetto degli ambienti didattici dell’ex Convitto Trotter, che consentirà con l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019

Futuro Milan - colpo di scena nelle ultime ore : la mossa di Yonghong Li : colpo di scena nelle ultime ore sul Futuro del Milan, la ricerca è finalmente finita, Yonghong Li ha trovato il socio di minoranza che serviva per estinguere il debito con Elliott. Il presidente rossonero è riuscito nel suo intento e ha reperito la persona giusta per salvare il Milan. L’affare è stato chiuso dopo alcuni incontri tra gli advisor del nuovo socio, di cui non si conoscono ancora le generalità, annuncio previsto in occasione del Cda ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : Fiamme Oro e Piccolo Teatro di Milano festeggiano nelle gare a squadre dell’ultima giornata : Cala il sipario sui Campionati Italiani Assoluti 2018 di Scherma a Milano. L’ultima giornata di gare ha visto gli atleti darsi battaglia per il titolo tricolore nelle restanti gare a squadre. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Nel fioretto femminile successo del quartetto delle Fiamme Oro formato da Elisa Di Francisca, al rientro in pedana dopo la maternità, Alice Volpi, che si era imposta anche nell’individuale, Erica Cipressa ...

Ecco le mosse di Yonghong Li per non lasciare il Milan nelle mani di Elliott : Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport un nuovo socio sarebbe utile anche a frenare l'avanzata di un nuovo 'padrone' cioè Elliott, il fondo americano che al club ha prestato 303 milioni di euro. La ...

Milano - giovani - eleganti e veloci : prese le ladre di casa Sala. I cacciaviti e i piedi di porco nelle borse «Gucci» : Erano perfettamente «mimetizzate» nelle strade più eleganti: accessoriate Gucci e Chanel dalla testa ai piedi, parevano tre giovani donne, tre amiche, tre colleghe, in una classica passeggiata di ...

Milano - furti nelle case : intrusioni in pieno giorno e sentinelle anti-pattuglie. Il «mestiere» di rubare : Se mai, magari per caso, nella cerchia del sindaco Sala qualcuno temeva la diffusione della notizia dell'arresto delle sue ladre, ipotizzando il rischio che i milanesi avrebbero pensato a un «...

Milano. Recupero e costruzione di nuove scuole nelle periferie : Sono quattro i nuovi progetti per recuperare e costruire nuove scuole a Milano approvati con immediata eseguibilità dalla Giunta per

Milano. Impegno a contrastare le dipendenze nelle scuole : Sottoscritto a Milano un protocollo d’intesa tra Comune, Città Metropolitana, Regione Lombardia, Prefettura e Ufficio scolastico Territoriale per lo sviluppo

Milano - mamma picchia maestra davanti agli alunni/ Terzo caso in poche ore : bullismo dilagante nelle scuole : Milano, mamma picchia maestra davanti agli alunni, shock in una scuola elementare di periferia. E' successo nella giornata di venerdì mattina, per via di un graffio(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:27:00 GMT)

A Torino - Milano e nelle Langhe torna CIRCONOMÌA - festival nazionale dell’Economia Circolare e delle energie dei territori : Protagonisti internazionali ed eventi g-local per la terza edizione di CIRCONOMÌA, il festival nazionale dedicato all’Economia Circolare che da mercoledì 23 maggio va in scena a Torino, Milano e nelle Langhe, con appuntamenti per tutta la settimana e il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente. L’appuntamento rientra nell’ambito della EU Green Week. Apertura il 23 mattina a Torino, nei locali dell’Open Incet Innovation Center, con un Summit di ...

Furti nelle palestre del centro di Milano : ecco come forzavano gli armadietti della Virgin : La polizia li ha soprannominati “i ladri sportivi” per la loro capacità di entrare nelle palestre del centro di Milano e forzare le cassette di sicurezza davanti agli spogliatoi. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della Questura hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Stefano Pellegrino, incensurato di 47 anni, e Giacomino Iussi, 48enne con precedenti, accusati di aver ...

Milano - in carcere i 'ladri sportivi' : rubavano nelle palestre : Sono entrati in una nota palestra del centro di Milano e hanno forzato le cassette di sicurezza davanti agli spogliatoi. In questo modo hanno portato via orologi di lusso, carte di credito, cellulari: ...