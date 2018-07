Il lavoratore troppo lento può essere licenziato

fanpage

(Di lunedì 9 luglio 2018) Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito la legittimità di un licenziamento disciplinare intervenuto per eccessiva lentezza del. Il dipendente in questione in passato era già stato sanzionato più volte e dunque secondo i giudici la continua negligenza era voluta e dunque sanzionabile con la cessazione del rapporto lavorativo.