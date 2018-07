Il governo socialista spagnolo vuole spostare la tomba di Franco

Spagna - Pedro Sanchez premier. Dopo il giuramento la formazione del nuovo governo socialista : Ha giurato ed è il primo premier spagnolo che non lo fa sulla Bibbia e in assenza di un crocefisso. Pedro Sanchez , leader dei socialisti, si è presentato davanti al re Felipe VI nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Palazzo della Zarzuela a Madrid per prendere le redini dell’esecutivo. Sanchez , economista di 46 anni senza esperienze di governo , ha prestato giuramento alle 11 locali Dopo le dimissioni di Mariano Rajoy, sfiduciato ...

Ribaltone in Spagna : sfiduciato Rajoy - al governo il socialista Sanchez : L'ex professore di economia non e' nemmeno piu' un parlamentare. La sua carriera politica e' stata caratterizzata da alti e bassi, e qualche caduta da cui e' riuscito a rialzarsi, piu' forte di prima.

Crisi di governo in Spagna : Rajoy sfiduciato - il socialista Sanchez è il nuovo premier : Crisi di Governo in Spagna: Rajoy sfiduciato, il socialista Sanchez è il nuovo premier “Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese”, ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà “il modello di Zapatero”. Il premier uscente in Aula riconosce la sconfitta prima del voto: “Un onore lasciare una Spagna migliore di quella […] L'articolo Crisi di Governo in Spagna: Rajoy sfiduciato, il ...