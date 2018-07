Il Governatore della Calabria ospite agli incontri di Paolo Mieli a Spoleto

Arrestato Marcello Pittella - il Governatore della Basilicata ai domiciliari per un’inchiesta sulla Sanità : Arrestato Marcello Pittella, il governatore della Basilicata ai domiciliari per un’inchiesta sulla Sanità Arrestato Marcello Pittella, il governatore della Basilicata ai domiciliari per un’inchiesta sulla Sanità Continua a leggere L'articolo Arrestato Marcello Pittella, il governatore della Basilicata ai domiciliari per un’inchiesta sulla Sanità proviene da NewsGo.

Di cosa è accusato il Governatore della Basilicata nell'inchiesta sulla sanità : Articolo aggiornato alle ore 13,54 del 6 luglio 2018. Arresti domiciliari per il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella: il 59enne esponente dl Pd, alla guida della regione dal 2013, è fra le 30 persone sottoposte a misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta per reati contro la Pubblica amministrazione. In particolare sarebbero coinvolti nell'inchiesta della Procura di Matera per ...

Nomine-concorsi in sanità - arrestato Governatore della Basilicata : Matera, 6 lug., askanews, - Il presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Matera nell'ambito della maxi operazione contro reati che riguardano ...

Arrestato Marcello Pittella : il Governatore della Basilicata ai domiciliari : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive...

Basilicata - Governatore Pittella (Pd) ai domiciliari : operazione della Guardia di Finanza sul sistema sanitario regionale : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari da questa mattina. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive nell’ambito di un’inchiesta sul sistema sanitario lucano. Pittella è agli arresti domiciliari nella sua casa di Lauria, in provincia di Potenza, come hanno confermato all’Ansa persone vicine al governatore che hanno definito la ...

Processo a Maroni - condannato a 1 anno ex Governatore della Lombardia : Processo a Maroni, condannato a 1 anno ex governatore della Lombardia L'ex ministro dell'Interno è stato dichiarato colpevole per l'affidamento di un incarico ad Expo a una ex collaboratrice. Assolto invece per le presunte pressioni per spesare un viaggio a Tokio ad un'altra assistente Parole chiave: ...

Processo Maroni - ex Governatore della Lombardia condannato a un anno dal Tribunale di Milano : A due anni e mezzo dalla prima udienza – il 30 novembre 2015 – i giudici della IV sezione penale del Tribunale sono riusciti a emettere la sentenza per l’ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni. L’esponente leghista, già segretario federale, è stato condannato a un ann e a 450 euro di multa. L’ex ministro è stato condannato per un solo capo di imputazione con pena sospesa. L’accusa: “Pressioni per ...

Finlandia - Olli Rehn nominato Governatore della Banca Centrale : Teleborsa, - Olli Rehn è ufficialmente il nuovo Governatore della Banca Centrale della Finlandia . Il Presidente della Repubblica ha infatti nominato l'ex Commissario agli Affari economici e monetari ...

L’ex Governatore della Sicilia Rosario Crocetta è indagato per associazione a delinquere : L’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta è indagato dalla procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell’ambito dell’inchiesta che riguarda Antonello Montante, imprenditore Siciliano ed ex presidente di Confindustria Sicilia. Montante era stato The post L’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta è indagato per associazione a delinquere ...