Il giro d'affari delle ecomafie cresce 4 volte più del Pil dell'Italia. Un rapporto : Un fatturato dell’ecomafia che sale a quota 14,1 miliardi, con una crescita del 9,4%, dovuta soprattutto all'incremento nel ciclo dei rifiuti, nelle filiere agroalimentari e nel racket animale. È quanto emerge dal rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, presentato a Roma. Mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l’ambiente come nel 2017, mai tante inchieste sui traffici ...

Trasporti : Clia - 48 mld giro affari crociere in Europa - Italia regina mercato : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – L’industria crocieristica in Europa ha prodotto un giro d’affari di quasi 48 miliardi di euro nel solo 2017, con una crescita del 17% sul 2016. Lo rileva il Report sull’Impatto Economico Europeo della Clia, l’ associazione internazionale dell’industria crocieristica. Sul fronte occupazionale, dal 2015 ad oggi sono stati creati almeno 43.000 nuovi posti di lavoro, con un totale ...

Roma - traffico di rifiuti tossici - denunciata una famiglia rom : giro d'affari da 100 mila euro : Un'indagine approfondita da parte della Polizia Locale di Roma Capitale ha permesso di scoprire un'associazione criminale dedita ad attività illegali nel settore dei rifiuti pericolosi. Nell'ambito di ...

Moda : Csc - 9 - 3 mld giro affari per l’uomo nel 2017 (+3 - 4%) (3) : (AdnKronos) – Sempre restando in ambito Ue, la Spagna, dopo l’incremento double-digit (+15,4%) sperimentato nel 2016, cresce del +3,9%. Guardando ai primi 15 mercati di sbocco, i Paesi Bassi segnano, invece, un decremento pari al -1,4%, mentre pur su valori più modesti, crescono le vendite sia in Austria (+13,5%) sia in Belgio (+4,2%) e Grecia (+5,7%). Passando ora all’esame delle aree extra-Ue, si registra una crescita dei ...

Moda : Csc - 9 - 3 mld giro affari per l’uomo nel 2017 (+3 - 4%) : Milano, 11 giu. (AdnKronos) – La Moda maschile italiana considerata nel suo complesso archivia l’anno 2017 in area positiva, facendo registrare una crescita del 3,4%. Il turnover settoriale sale, dunque, a 9,3 miliardi di euro. Le previsioni rilasciate in occasione della scorsa edizione di Pitti Uomo (gennaio 2018), quando si era stimata una dinamica pari al +2,1%, risultano, quindi, ampiamente superate, grazie ad un contesto che si ...

Moda : Csc - 9 - 3 mld giro affari per l’uomo nel 2017 (+3 - 4%) (2) : (AdnKronos) – Nel corso del 2017 il valore della produzione, dopo la decelerazione del 2016, segna una variazione positiva pari al +1,7%. Con riferimento all’interscambio con l’estero, l’export mantiene il suo ruolo fondamentale a supporto della crescita della Moda maschile italiana. Le esportazioni di settore, grazie ad una crescita del +5,2%, si portano a 6,1 miliardi di euro (+303 milioni in un anno); in tal modo, ...

Chimica : Federchimica - giro affari 55 mld - collaborazione con Governo : Milano, 4 giu. (AdnKronos) – La Chimica in Italia vale 55 miliardi di euro, di cui 30 miliardi destinati alle esportazioni, dove l’Europa pesa più del 61%. Il settore conferma, nel semestre, il buon andamento (+2%) anche dell’export (+4,2%), che riesce a migliorare la performance eccezionale del 2017. ‘L’industria Chimica in Italia – ha commentato Paolo Lamberti, presidente di FederChimica, oggi, nel corso ...

Chimica : Federchimica - giro affari 55 mld - collaborazione con Governo (2) : (AdnKronos) – Il presidente Lamberti indica il ruolo fondamentale delle istituzioni nel perseguimento della sostenibilità, sottolineando che “dopo decenni di sviluppo della cultura ambientale, l’Italia ha bisogno di un ‘ambientalismo del sì’, ovvero, di istituzioni che sappiano anche dire sì, non solo no. La sostenibilità vera si costruisce con l’impegno congiunto di Istituzioni e imprese, con investimenti ...

Palermo : operazione 'Car network' - giro d'affari da decine di migliaia di euro (2) : (AdnKronos) - Nel corso delle indagini, si è acclarato che alcuni degli arrestati realizzavano "consistenti profitti truffando varie compagnie assicurative attraverso la simulazione di furti di veicoli o incidenti stradali mai avvenuti". Sono tuttora in corso perquisizioni presso alcuni siti nella d

Palermo : operazione 'Car network' - giro d'affari da decine di migliaia di euro : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Ammontava a decine di migliaia di euro il giro d'affari della banda che aveva messo su una vera e propria organizzazione specializzata in furti, ricettazione e riciclaggio di veicoli. Sono dodici le persone finite in carcere all'alba di oggi nel palermitano. Sono accus

Moda : Smi - giro affari di 54 - 1 mld nel 2017 (+2 - 4%) : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – L’industria italiana del Tessile-Moda archivierebbe il 2017 con un fatturato in aumento del +2,4% su base annua (con uno scostamento, dunque, di 0,6 punti percentuali in più rispetto alle stime diffuse lo scorso giugno quando ci si attendeva una crescita del +1,8%). Il turnover settoriale, pertanto, passerebbe a 54,1 miliardi di euro, guadagnando oltre 1,2 miliardi rispetto al consuntivo 2016. Lo rende ...

Moda : Smi - giro affari di 54 - 1 mld nel 2017 (+2 - 4%) (2) : (AdnKronos) – Con riferimento a importanti mercati di sbocco delle produzioni italiane, la Russia, dopo il picco di export raggiunto nel 2013, ha visto decrescere l’export dall’Italia nel 2014 e soprattutto nel 2015. Il mercato è prontamente ripartito nel 2016, e nel 2017 tona a registrare un +10,9% riportandosi sopra al miliardo. L’export di Moda donna vale quasi mezzo miliardo, mentre la Moda uomo 157 milioni circa. Nel ...