Il fidanzamento di Justin Bieber con Hailey Baldwin opera del suo manager? Ariana Grande

: Il fidanzamento di #JustinBieber con #HaileyBaldwin opera del suo manager? #ArianaGrande lo difende: 'Siamo esseri… - OptiMagazine : Il fidanzamento di #JustinBieber con #HaileyBaldwin opera del suo manager? #ArianaGrande lo difende: 'Siamo esseri… - expansivecam : RT @rihxsel: Justin ha fatto molte scelte di merda nella sua vita, ma il fidanzamento con Hailey Baldwin dopo 1 mese di fidanzamento e 7 an… - MyKingJustin96 : RT @JB_ItalianCrew: In questa foto si vede l'anello di fidanzamento che Justin ha dato ad Hailey! ?? -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ora che il portale TMZ ha annunciato ildicon, dopo poche settimane di relazione, i recenti risvolti sul fronte della vita privata del cantante e della collegacontinuano a far discutere intrecciandosi tra loro. Entrambe le popstar sono coinvolte in relazioni appena nate ma subito diventate importanti, la prima con l'attore comico Pete Davidson, con cui si è fidanzata un mese dopo aver lasciato il rapper Mac Miller, e il secondo con la modella, figlia di Stephene nipote del più noto Alec. La coincidenza di questi due passi importanti nella vita di entrambi non è passata inosservata e qualcuno in rete ipotizza che si tratti di mere trovate pubblicitarie architettate daldi entrambi, il produttore Scooter Braun. "In un primo momento è stataa fidanzarsi con Pete Davidson e ora ...