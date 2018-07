Il dolore di Marco Carta dopo l’intervento superato con l’affetto dei fan | “Voi siete

optimaitalia

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ildil'intervento è statograzie alla vicinanza dei fan. Senza filtri e con la cicatrice ben visibile, l'artista sardo ha deciso di ripercorrere i momenti più difficili delle ultime settimane, con un post che ha commosso i suoi seguaci sempre decisi a stargli accanto in ogni momento. Nei giorni appena trascorsi, l'artista di Cagliari è stato ricoverato in ospedale per un delicato intervento allo stomaco che ne ha costretto lo stop per qualche tempo, così come comunicato nei canali social a lui dedicati. A rivelare il motivo del ricovero è stata sua nonna Elsa, che in una recente intervista a un settimanale ha fatto sapere chesi è dovuto sottoporre a un'operazione per la risoluzione di un'ulcera.L'artista aveva già dato sue notizie tramite i social, nei quali aveva voluto mantenere il più stretto riserbo circa le motivazioni che ...