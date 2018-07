Il dolore di Ghali | «Grazie Ledio | fratello per sempre»

vanityfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) «È tornato a trovarmitantissimo, ti voglio bene». L’ultimo post su Instagram del piccolorisale al 29 giugno. Lui, steso su un letto dell’ospedale Gemelli di Roma, e, il suo idolo, che gli stringe la manina e canta insieme a lui Ricchi dentro. Un video di pochi secondi che esprime tutto l’amore del trapper per il suo giovane fan, venuto a mancare oggi, all’età di 11 anni. Il cantante, che con il bambino aveva instaurato un rapporto speciale, esprime sui social tutto ildella perdita, la sofferenza per una vita stroncata troppo presto. https://www.instagram.com/p/BlAtuyfBgBL/?taken-by=«A volte la vita si complica ma è solo un periodo di transizione, solo un momento. Perché noi non smettiamo mai di esistere, siamo una linea infinita, restiamo percon la nostra energia e i nostri insegnamenti. Non lasciate che ...