Il dolce far niente dei parlamentari | e ora arriva anche la lunga pausa estiva

Harry Styles a Detroit imita una fan in dolce attesa sul palco : “Ecco cosa farei se fossi incinto” (video) : Harry Styles a Detroit per il Live On Tour 2018: il cantante inglese si è esibito ieri sera alla Little Caesar Arena di Detroit, nel suo primo tour da solista dopo gli One Direction. Com'è noto, anche dopo quanto accaduto durante il concerto milanese lo scorso aprile, partecipare ai concerti di Harry Styles non è semplicemente prendere parte ad uno show musicale, ma anche ad uno spettacolo d'intrattenimento puro! Martedì 26 giugno, durante ...