Il digiuno e la protesta dei preti di strada contro il Governo sui migranti

(Di lunedì 9 luglio 2018)di, missionari e suore vogliono manifestare il loro dissenso rispetto alle politiche migratorie del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del. E per domani hanno indetto una "giornata didi giustizia in solidarietà coi". Si raduneranno a mezzogiorno davanti alla basilica di San Pietro. Per dieci giorni poi saranno in piazza a Montecitorio, dove terranno un presidio.L'iniziativa è stata promossa da padre Alex Zanotelli a nome dei missionari comboniani, da monsignor Raffaele Nogaro vescovo emerito di Caserta, da suor Rita Giaretta di "Casa Ruth" di Caserta, da padre Giorgio Ghezzi religioso sacramentino, la Comunita' del Sacro Convento di Assisi. Tra gli organizzatori anche don Alessandro Santoro, della comunità delle Piagge di Firenze, che al fattoquotidiano.it ha dichiarato: "Le scelte delsono incompatibili con il ...