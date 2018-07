Il caos delle biopsie al San Paolo rimasto irrisolto per oltre 7 mesi

Tremezzina - arrivano le modelle Regina - ecco la mappa salva caos : La lunga giornata di Tremezzina all'insegna dell'alta moda di Dolce&Gabbana è iniziata alle 9 con il senso unico alternato nel tratto di Regina tra via Peduzzi e l'Hotel Villa Marie, ma è entrata nel ...

Torino - Appendino sull'orlo delle dimissioni : caos tra i Cinque Stelle : Chiara Appendino , sindaca di Torino del Movimento 5 Stelle , è sull'orlo delle dimissioni . I 23 consiglieri del M5s le chiedono di ritirare la candidatura della città ai Giochi invernali. Lei non...

caos Spezia-Parma - conclusione vicina : ecco la probabile decisione dopo il terremoto delle ultime ore : Nelle ultime è scoppiato il Caos per quanto riguarda l’ultima gara del campionato di Serie B tra Spezia e Parma che ha portato alla promozione diretta della squadra di D’Aversa. ecco la ricostruzione delle ultime ore. La Figc aveva aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggi nel pre-partita che invitavano i calciatori dello Spezia a non “eccedere” con l’agonismo, ...