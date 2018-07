Ida Platano vuole un figlio e scoppia in lacrime | a Temptation Island tra sogni

Riccardo Guarnieri delude Ida Platano. Lei si consola con Davide : Temptation Island: Ida Platano delusa da Riccardo Guarnieri Questa prima puntata della sesta edizione di Temptation Island è iniziata davvero con il botto. E a far molto discutere i telespettatori sono stati subito Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Difatti il primo, una volta solo con le tentatrici ha mostrato di essere a proprio agio, dimenticando ben presto di essere “felicemente” fidanzato con la bella Ida. Tuttavia anche ...

Ida Platano E RICCARDO GUARNIERI/ Il cavaliere dimentica la fidanzata e fa battute su…(Temptation Island 2018) : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:25:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Lui già in sintonia con una single - lei in crisi! (Temptation Island 2018) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:15:00 GMT)

Ida Platano E RICCARDO GUARNIERI/ Scenata di gelosia e lacrime per la dama : "Ho paura"(Temptation Island 2018) : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 21:41:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ L'indizio che potrebbe anticipare il finale (Temptation Island 2018) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:22:00 GMT)

Temptation Island - scheda concorrenti : chi sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri : Questa sera su canale 5 la quinta edizione di Temptation Island , l'unico docu-reality che racconta i rapporti di coppia e le loro dinamiche. Tra le sei coppie, non sposate e senza figli in comune, ...

Ida Platano E RICCARDO GUARNIERI/ Lui massaggia una tentatrice - lei va in crisi! (Temptation Island 2018) : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:40:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ "Voglio capire se lui è la persona giusta per me" (Temptation Island 2018) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:30:00 GMT)

Temptation Island 2018 : Riccardo Guarnieri si scontra con Ida Platano : Riccardo Guarnieri e Ida Platano: è scontro a Temptation Island Lunedì 9 Luglio inizierà Temptation Island 2018. Un’edizione, che ha già incuriosito moltissimi telespettatori, i quali non stanno più nella pelle nel vedere cosa succederà alla coppia del Trono Over di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Proprio su loro due sono circolati in questi ultimi giorni diversi rumor inerenti a una loro incredibile crisi, che avrebbe ...

Temptation Island ufficiale : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati! : La notizia sembra ormai essere ufficiale. A Temptation Island è scoppiata la prima coppia, quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ecco cosa è accaduto nel villaggio sardo! Riccardo Guarnieri ed Ida Platano si sono conosciuti a Uomini e Donne Trono Over. Il loro percorso è stato turbolento. Il cavaliere tarantino nascondeva degli scheletri nell’armadio e non intendeva per nessuna maniera raccontare il suo trascorso alla dama ...

Riccardo Guarnieri : età - altezza e peso. Temptation Island - il fIdanzato di Ida Platano : Lo abbiamo conosciuto al trono over di Uomini e Donne, dove vestiva i panni del sexy cavaliere, e lo abbiamo ritrovato a Temptation Island 2018, in coppia con Ida Platano, la sua fidanzata. Riccardo Maria Guarnieri è nato a Statte, in provincia di Taranto, il 29 marzo del 1979, è del segno zodiacale Ariete, ha i capelli brizzolati e gli occhi azzurri. Alto 184 cm per 79 chili di peso, una forma perfetta alla quale tiene in modo ...

Ida Platano : età - altezza - figlio e peso. Temptation Island - la fidanzata di Riccardo Guarnieri : Ida Platano è una delle protagoniste di ‘’Temptation Island’’ È stata una delle dame più belle e apprezzate del Trono Over di Uomini e donne. Ha 37 anni è originaria della Sicilia, ma all’età di 18 anni si è trasferita al Nord, a Brescia per la precisione, per seguire l’uomo che amava. Intervista dal magazine dello ‘’Uomini e Donne’’, qualche tempo fa la Platano ha raccontato quanto abbia sofferto in amore e del suo matrimonio quando era ...

Temptation Island 2018 - l'arrivo delle coppie sull'isola. Ida Platano in lacrime : Le prime immagini del reality con lo sbarco dei fidanzati. Ida Platano, immortalata da 'Chi', piange disperata e si fa consolare da Gemma Galgani.

TEMPTATION ISLAND 2018/ Le lacrime di Ida Platano : brutte sorprese per l'ex dama? : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e coppie: Riccardo Guarnieri tra i più apprezzati dalle tentatrici? Il dettaglio nel video e l'anticipazione di Filippo Bisciglia(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:00:00 GMT)