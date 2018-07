Ida Platano e Riccardo Guarnieri Voglio capire se lui è la persona giusta per

Temptation Island 2018 : Riccardo Guarnieri si scontra con Ida Platano : Riccardo Guarnieri e Ida Platano: è scontro a Temptation Island Lunedì 9 Luglio inizierà Temptation Island 2018. Un’edizione, che ha già incuriosito moltissimi telespettatori, i quali non stanno più nella pelle nel vedere cosa succederà alla coppia del Trono Over di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Proprio su loro due sono circolati in questi ultimi giorni diversi rumor inerenti a una loro incredibile crisi, che avrebbe ...

Riccardo Guarnieri : età - altezza e peso. Temptation Island - il fIdanzato di Ida Platano : Lo abbiamo conosciuto al trono over di Uomini e Donne, dove vestiva i panni del sexy cavaliere, e lo abbiamo ritrovato a Temptation Island 2018, in coppia con Ida Platano, la sua fidanzata. Riccardo Maria Guarnieri è nato a Statte, in provincia di Taranto, il 29 marzo del 1979, è del segno zodiacale Ariete, ha i capelli brizzolati e gli occhi azzurri. Alto 184 cm per 79 chili di peso, una forma perfetta alla quale tiene in modo ...

Temptation Island 2018 - l'arrivo delle coppie sull'isola. Ida Platano in lacrime : Le prime immagini del reality con lo sbarco dei fidanzati. Ida Platano, immortalata da 'Chi', piange disperata e si fa consolare da Gemma Galgani.

“Glielo dovevo”. Temptation Island - Gemma Galgani arriva per Ida Platano. Che è ‘ridotta’ così : le foto : Fino a ieri i fan di Temptation Island (e di Uomini e Donne) erano convinti (e strafelici) di trovare anche Gemma Galgani nel cast. Complice un’indiscrezione circolata con parecchia insistenza, non si aspettava altro che rivedere la dama per eccellenza del trono over anche nel programma estivo condotto da Filippo Bisciglia. Oltre al rumor sulla presenza di Gemma, era stato circoscritto anche il ruolo che avrebbe avuto a Temptation. ...

Chi è Ida Platano? Biografia - età e vita privata della fIdanzata di Riccardo Guarnieri di Temptation Island : Chi è Ida Platano? Bellissima, affascinante, dolce e romantica: a Uomini e Donne non siamo riusciti a trovare un difetto a questa Dama e prevediamo di mantenere la stessa opinione anche dopo averla vista nel villaggio delle fidanzate a Temptation Island 2018. Insieme a Riccardo Guarnieri, con cui si è fidanzata nel trono Over, ha deciso di mettere alla prova il loro amore appena nato per assicurarsi di potersi fidare di lui. In attesa di ...

Chi è Riccardo Guarnieri? Biografia - età e vita privata del fidanzato di Ida Platano di Temptation Island : Chi è Riccardo Maria Guarnieri? Lo abbiamo conosciuto al trono Over di Uomini e Donne e lo ritroveremo a Temptation Island 2018, in coppia con Ida Platano, la sua fidanzata. Si sono sconosciuti proprio nello studio di Maria De Filippi e hanno superato diverse incomprensioni, scoprendo di essere innamorati e di voler vivere il loro rapporto lontano da telecamere e terze persone che potessero creare disguidi e problemi. Con le curiosità su ...

