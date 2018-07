Ian Thorpe | “Ho vinto la mia sfida Ora tocca al mondo” L’intervista di GQ

gqitalia

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ian, un nome che ha in sé un qualcosa di epico. E come tutti gli eroi, la sua vita è un continuo viaggio fatto di cadute e riprese, di arresti e ripartenze. Forse però le sue sfide sono state più estreme di quelle vissute da altri, perché han portato intrinseche ombre più profonde e decisioni più drastiche. Torpedo hatutto nelle piscine di mezzo mondo, 5 medaglie olimpiche, 11 titoli mondiali e 13 record del mondo, ma il prezzo è stato spesso alto. Questa è storia conosciuta. Ma ora Ianè tornato alla vita con una forza che ci ha abituato a vedergli cucita addosso e con la voglia di combattere ancora una nuova straordinaria. È lui il volto scelto da adidas per la campagna Run for The Oceans, l’iniziativa volta a sensibilizzare il mondo al problema della plastica in mare e il pluripremiato atleta australiano, volto del brand a tre strisce, è il miglior ...