iAmgenius - la sfida per rispondere ai bisogni dei malati di tumore : Milano, 9 lug. (AdnKronos Salute) - Un tumore non si cura solo con bisturi e farmaci. Serve molto di più. E solo chi vive il percorso di malattia sa cosa vuol dire in concreto affrontare giorno dopo giorno visite, esami, controlli, viaggi quotidiani in ospedale. Sa quali sono le rinunce, gli ostacol