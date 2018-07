I vizi e le debolezze di Patrick Melrose | il nobile dandy a cui solo in apparenza tutto

huffingtonpost

(Di lunedì 9 luglio 2018) Un uomo tanto suggestivo quanto suggestionabile che cade sempre più giù, divorato da un passato che, con prepotenza, consuma quel che resta di un'esistenza contrassegnata daie dalle dipendenze. All'è unal qualeè concesso. Membro di una famiglia aristocratica di Londra, ha fascino e charme in egual misura. Indolente come chi non riesce a trovare un senso alla propria vita, apatico al pari di coloro che non vedono altro che il loro malessere interiore,è unche vive le proprie giornate tra droghe (cocaina, eroina, massicce dosi di valium), fiumi di alcol e un'insofferenza alle regole che l'etichetta impone al suo rango.Personaggio che aggiorna l'immaginario decadentista nell'Inghilterra degli anni Ottanta,ha il volto di Benedict Cumberbatch nell'omonima miniserie creata da ...