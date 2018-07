I genitori di Martina | morta a 19 anni per un tumore | «Siamo sereni | le abbiamo dato

corriere

: #squadramobile Taranto e #commissariato Martina Franca hanno arrestato 10 persone, di cui 4 minorenni per detenzion… - poliziadistato : #squadramobile Taranto e #commissariato Martina Franca hanno arrestato 10 persone, di cui 4 minorenni per detenzion… - Lucagel : La frase più bella, più forte del dolore lancinante - Sisonsen : Questo è diventare immortali ... -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Tino e Edy: «Contenti per il post di Tiziano Ferro. Con le sue canzoni accanto al letto, Marty si è addormentata per sempre all’alba del 12 giugno in ospedale»