I danni alla salute dei ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia | secondo gli

Tour de France 2018 - terza tappa Cholet-Cholet : una cronometro a squadre da distacchi importanti. Nibali deve limitare i danni dalla Sky di Froome : Oggi ci sarà la prima tappa decisiva per la lotta alla maglia gialla al Tour de France 2018. La terza frazione è infatti una cronometro a squadre di 35,5 km con partenza e arrivo a Cholet che potrebbe creare dei distacchi importanti in classifica generale. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della terza tappa del Tour de France. Percorso Partenza subito impegnativa con un tratto in salita per arrivare dopo 4,5 km a ...

Animali - Lipu : caccia a lupi e orsi porta solo danni alla natura : “Nonostante la recente condanna degli amministratori della provincia di Bolzano per l’abbattimento illecito di fauna selvatica, le province autonome di Trento e Bolzano hanno deciso di proseguire per la propria strada, approvando norme che non daranno alcun vantaggio gestionale e faranno danni alla natura“: lo spiega in una nota Lipu-BirdLife Italia in riferimento all’approvazione dei disegni di legge delle province ...

Ora legale e possibili danni alla salute : la Commissione Ue avvia sondaggio pubblico : La Commissione europea ha avviato una consultazione aperta a tutti i cittadini e alle parti interessate per verificare se la direttiva del 2000 che regola lo spostamento delle lancette dell’orologio due volte l’anno (ora legale) necessiti di aggiornamenti. Il questionario è disponibile online in tutte le lingue dell’Unione Europea e sarà accessibile fino al 16 agosto. L’iniziativa si deve una risoluzione votata a febbraio ...

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - danni anche alla caserma dei carabinieri : Il nubifragio che ieri pomeriggio ha interessato il centro di Bologna ha danneggiato anche una caserma dei carabinieri, la “Marconi“, sede della stazione Navile: le forti raffiche di vento hanno sollevato oggetti in aria e grossi rami sono caduti all’interno del cortile della struttura. Un militare intervenuto è scivolato ed è stato trasportato in ospedale per contusioni. L'articolo Maltempo Emilia-Romagna: nubifragio a ...

Nubifragio in Trentino - in ginocchio Moena e Val di Fassa/ Video - i danni : fango e allagamenti - 50 sfollati : Nubifragio in Trentino: inizia la conta dei danni a Moena e Val di Fassa le zone maggiormente messe in ginocchio dal maltempo. Priorità restano le 50 persone sfollate.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:49:00 GMT)

Maltempo : a Moena e San Pellegrino danni alla rete telefonica : Ha provocato seri danni anche alla rete telefonica fissa e mobile l’ondata di Maltempo che ha colpito il Trentino. A Moena, in particolare, l’esondazione del rio Costalunga ha divelto i cavi in fibra ottica e rame in prossimità di uno dei ponti che sovrastano il torrente. Altre due frane lungo la statale che collega Moena con il Passo San Pellegrino hanno interrotto i collegamenti telefonici del Passo. Al momento, riferisce una nota ...

Maltempo nel Milanese : danni e disagi - allagamenti e rami caduti : A causa del Maltempo, sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco nel Milanese nelle scorse ore. Si registrano i maggiori disagi nella zona di Cernusco sul Naviglio: tanti gli allagamenti e i rami di alberi caduti a causa di un nubifragio abbattutosi sul centro dell’hinterland. L'articolo Maltempo nel Milanese: danni e disagi, allagamenti e rami caduti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - piogge torrenziali in Serbia : danni e allagamenti : piogge torrenziali accompagnate da grandine e forti venti hanno colpito nelle ultime ore buona parte della Serbia, causando allagamenti e seri problemi alla circolazione stradale e ferroviaria. Le zone maggiormente interessate dal Maltempo sono state quelle del nord e del centro del Paese, dove in alcuni casi è stato necessario evacuare gli abitanti di case e villaggi minacciati dall’acqua alta. Il livello dei maggiori fiumi che ...

Sardegna - bomba d'acqua a Sanluri : allagamenti e danni/ Ultime notizie video - “Chiederemo calamità naturale” : Sardegna, bomba d'acqua a Sanluri: strade e case allagate, disagi e danni. Il sindaco annuncia la richiesta della calamità naturale ma l'ondata di maltempo prosegue.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:51:00 GMT)

Maltempo Marche : piogge intense causano danni e allagamenti : Maltempo nell’Italia centrale, in particolare nelle Marche dove oggi pomeriggio ci sono state piogge intense in varie zone della Regione con danni e allagamenti diffusi. A Pesaro un temporale violentissimo ha mandato in tilt per diverse ora la circolazione in centro: sottopassi allagati, cantine piene d’acqua, tombini che non ricevevano più riversando liquidi nelle strade ma anche persiane cadute a causa del vento. In piazza ...

Maltempo Veneto : temporale causa danni e allagamenti a Feltre : Una parte del territorio comunale di Feltre, in provincia di Belluno, è stata interessata la scorsa notte da Maltempo. un temporale di forte intensità che ha causato disagi, allagamenti a scantinati e garage e alcuni danni. Le zone maggiormente colpite sono risultate quelle comprese tra le frazioni di Villabruna, Arson e Lasen. A Villabruna, in particolare, l’acqua scesa in paese ha invaso i seminterrati di alcune abitazioni ed esercizi ...

Bimbo di 9 anni gioca col puntatore laser e si buca un occhio - danni permanenti alla vista : Per il piccolo si trattava solo di un giocattolo che il padre gli aveva comprato su una bancarella in strada e lo ha puntato verso il suo volto sinistro, ma cosi facendo ha provocato una lesione permanente che gli ha lasciato un punto cieco proprio nel mezzo dell'occhio sinistro.Continua a leggere

Maltempo Calabria : danni alla linea ferroviaria nel Vibonese - ancora disagi : Calabria devastata dalle forti piogge e dal Maltempo. In seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha colpito la zona, dalle 5.45 è sospesa la circolazione ferroviaria fra Joppolo e Nicotera, nel Vibonese, sulla linea Eccellente – Rosarno (via Tropea). Le abbondanti precipitazioni torrenziali e la dirompente forza dell’acqua hanno causato l’allagamento dei binari, danni alle apparecchiature tecnologiche per la gestione della ...