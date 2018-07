I concerti nel parco | estate 2018

Un anno di concerti di Ligabue nel 2019 dopo il Nastro d’Argento per Made in Italy : l’annuncio : Ci attendono un anno di concerti di Ligabue nel 2019. L'artista di Made in Italy si è raccontato al Collisioni Festival di Barolo, nel quale ha ricevuto un premio per il film che ha portato nelle sale a partire dal mese di gennaio. Un anno pieno di concerti, è stato il commento di Ligabue durante l'intervista tenuta al Festival Agrirock aperto il 29 giugno scorso dall'ultimo concerto degli Elio e le storie tese. Ancora da capire se sia in ...

Liam Payne in tour nel 2019 prima della reunion con gli One Direction : ci saranno concerti anche in Italia? : Liam Payne in tour nel 2019: il cantante annuncerà a breve le date della tournée che accompagnerà il primo progetto a solista del cantante degli One Direction. Intervistato dal Daily Star, Liam Payne ha svelato alcune novità circa la sua carriera da solista: il cantante pubblicherà il suo primo album di inediti il prossimo 14 settembre, mentre sarà in tour in tutto il mondo a partire dal 2019. "Il mio album uscirà entro la fine dell'anno ...

Teatro. Grandi concerti e grande prosa nella nuova stagione concertistica del Rossini di Lugo : Filumena Marturano è il testo di Eduardo più rappresentato all'estero, ispirato da un fatto di cronaca dal quale Eduardo ha costruito una delle più belle commedie dedicata alla sorella Titina. A ...

Florence + The Machine in Italia nel 2019 - due concerti per High As Hope Tour : date e prezzi dei biglietti in prevendita : Florence + The Machine in Italia nel 2019 per due concerti esclusivi in occasione dell'High As Hope Tour: la band fa ritorno nel nostro Paese per due date uniche! I concerti di Florence + The Machine in Italia nel 2019 sono in programma per il mese di marzo: il 17 marzo si esibiranno all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, mentre il 18 marzo saranno al Pala AlpiTour di Torino. La band torna per presentare dal vivo il nuovo album ...

Già in cantiere nuovi concerti di Vasco Rossi negli stadi nel 2019 col “secondo giro” del VascoNonStop Live? : Dopo il saluto dal palco del San Filippo di Messina, per la combriccola del Blasco l'attesa è ora tutta per l'annuncio di nuovi concerti di Vasco Rossi negli stadi nel 2019. Sembra ormai chiaro, numeri alla mano e volontà dichiarata dell'artista di continuare a riempire le arene, che non v'è alcun motivo per cui l'esperienza del VascoNonStop Live non debba ripetersi quanto prima, con un nuovo tour degli stadi magari in città non toccate dal ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni per Al Centro Tour - la tournée prosegue anche nel 2019 : tutte le date e i biglietti in prevendita : Annunciati i Nuovi concerti di Claudio Baglioni per Al Centro Tour, la Tournée che prenderà il via il prossimo autunno ne toccherà i principali palazzetti dello sport e le arene d'Italia. Da ottobre 2018 Claudio Baglioni sarà alle prese con un fortunato Tour, di cui sono già stati annunciati alcuni sold out. Protagonista assoluta della Tournée la musica di Claudio Baglioni, dagli esordi sino ad oggi per celebrare 50 anni di carriera: ...

concerti di Goran Bregovic in Italia nel 2018 - annunciata una nuova data : info biglietti in prevendita : I Concerti di Goran Bregovic in Italia nel 2018 vanno ad aggiungersi al calendario del No Borders Music Festival, al quale sarà presente anche Ben Harper. Se Harper è atteso ai Laghi di Fusine per l'11 agosto, per sentire la musica di Goran Bregovich sarà sufficiente attendere fino al 29 luglio, per il concerto che terrà in Piazza dell'Unità della città di Tarvisio. Sul palco della manifestazione, oltre a Ben Harper con i dj austriaci Kruder ...

Nuovi concerti di Irama nel 2018 dopo i sold out lampo : biglietti in prevendita per le nuove date : Nuovi concerti di Irama nel 2018 sono stati annunciati lunedì 18 giugno, con l'avvio delle prevendite per le prime tappe del tour. I sold out lampo registrati in prevendita per le prime date della tournée live, spingono Irama ad annunciare Nuovi concerti. Sono altre quattro le tappe comunicate nella giornata di ieri. I biglietti per i Nuovi concerti di Irama nel 2018 annunciati nelle scorse ore saranno disponibili in prevendita dalle ore ...

Nuovi concerti di Vasco Rossi nel 2019 dopo il tour VascoNonStop Live? Il rocker vuole “morire sul palco” : Mentre il tour negli stadi si avvia a conclusione con l'ultima data a Messina il 21 giugno, l'ipotesi di Nuovi concerti di Vasco Rossi nel 2019 comincia a farsi strada soprattutto nelle speranze del pubblico, avallata dalle dichiarazioni del rocker che sembra non volersi affatto fermare. dopo aver intrattenuto centomila persone al San Nicola di Bari col suo VascoNonStop Live, il cantautore chiuderà la tranche di concerti al San Filippo di ...

concerti di Irama nel 2018 da Roma a Milano e Napoli : prezzi di biglietti e pacchetti Plume in prevendita su TicketOne : Vince Amici di Maria De Filippi, annuncia un lungo instore tour promozionale per l'album Plume e parte in tour: i Concerti di Irama in programma per il 2018 sono stati annunciati oggi. Il neo vincitore del programma TV Mediaset, che al serale ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto, è pronto a tenere i suoi primi Concerti in Italia. Le date sono state comunicate oggi da Vivo Concerti, l'agenzia di Booking che si occuperà dei ...

Jovanotti in tour negli stadi nel 2019? Le ultime indiscrezioni dopo i concerti di Padova : Jovanotti in tour negli stadi nel 2019? Queste sembrano essere le prime indiscrezioni intorno al futuro dell'artista di Oh, vita!, con un nuovo singolo presto in radio. In questi ultimi giorni, Lorenzo Cherubini ha tenuto alcune date a Padova, al termine delle quali ha rivelato di essere pronto per un ritorno sul palco, magari quello dello stadio della città veneta. I particolari sul futuro live di Lorenzo Jovanotti non sono ancora noti, ...

Vasco Rossi nell’intervista di Red Ronnie da Beatrice Antolini nel nuovo tour all’idea di concerti acustici (3° video) : Continua il viaggio tra le parole, l'ironia e le suggestioni di Vasco Rossi nell'intervista di Red Ronnie realizzata durante le prove del VascoNonStop Live a Rimini alla vigilia del tour. Dopo aver raccontato il trionfo di Modena Park e parlato delle sue canzoni nei precedenti due video dalla lunga intervista con Red, nella terza clip tratta dalla loro chiacchierata Vasco ricorda l'importanza della preparazione per una resa eccellente sul ...

Nuovi concerti di Fiorella Mannoia nel 2018 - annunciate altre date : biglietti in prevendita : I concerti di Fiorella Mannoia nel 2018 si arricchiscono di nuove date. L'artista romana sarà infatti in concerto a Taormina, con biglietti già in prevendita in tutti i canali di vendita abilitati. Come di consueto, i biglietti saranno disponibili con modalità di ritiro sul luogo dell'evento e con consegna tramite corriere espresso. Nel primo caso, occorre presentarsi in cassa con la copia della ricevuta ottenuta tramite l'acquisto su ...

concerti della PFM in Italia nel 2018 - il ritorno dopo il tour mondiale : biglietti in prevendita : Ufficiali i Concerti della PFM in Italia nel 2018 dopo il tour mondiale. Emotional Tattoos tour torna quindi nel nostro paese dopo i Concerti che hanno tenuto in America ma anche in Giappone e in Gran Bretagna. I live saranno quindi la giusta occasione per presentare i brani dell'ultimo disco rilasciato a distanza di 14 anni dalla loro ultima espressione discografica. Le canzoni scelte sono quelle contenute in Emotional Tattoos, oltre agli ...