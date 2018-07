Honda CB 650 F | non la chiamate Hornet | nuovo stile e contenuti per la Naked

laragnatelanews

(Di lunedì 9 luglio 2018) La nuova CB 650 F è la interpretazione più moderna e tecnologicamente avanzata (per un modello di gamma media) che “Mamma” ha sviluppato per i motociclisti delmillennio. Una moto che guarda aie alla sicurezza e limita le prestazioni, puntando sul confort, la tenuta di strada, la frenata e a tutto ciò associa una tecnologia di ultima generazione per materiali e design. Moto moderna che bada al sodo. Un design estremo, ma una guidabilità senza pari. Un mezzo facile, come ci sta abituando la nuova politica sposata dalla Casa Alata. Già con i prodotti NC750N-X-Integra – X-ADVci ha permesso di amare la guidabilità con estrema facilità di una moto.offre mezzi moderni che puntano alla sicurezza e nuovi sistemi di ausilio alla guida, che hanno tanta tecnologia, discreta ma presente, ed equilibria tutto (rispetto al passato) senza ...