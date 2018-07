Hiv | risultati promettenti per il nuovo vaccino “mosaico”

wired

: Risposta immunitaria da vaccino Hiv, ora test su 2300 persone. Risultati promettenti, anche scimmie protette da inf… - Agenzia_Ansa : Risposta immunitaria da vaccino Hiv, ora test su 2300 persone. Risultati promettenti, anche scimmie protette da inf… - SkyTG24 : Vaccino Hiv con risultati promettenti verrà testato in Africa - Sergio25Manzo : Vaccino Hiv, risultati incoraggianti nella lotta all'Aids: al via i test sull'uomo -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Un passo in avanti nella lotta all’Aids. In unstudio pubblicato su Lancet, un team internazionale afferma di aver ottenutomoltoper unanti-hiv a mosaico che dovrebbe conferire protezione nei confronti di diversi ceppi virali. Dai test negli esseri umani ilpare essere ben tollerato e sicuro, e suscitare una risposta del sistema immunitario. La parallela sperimentazione nelle scimmie Rhesus ha inoltre conferito agli animali protezione nei confronti del virus hiv-simile nel 67% dei casi. Premesse fondamentali, che aprono la strada ai trial per provare l’efficacia delnel prevenire l’infezione da Hiv anche nell’essere umano. L’Aids oggi Forse non se ne sente più parlare come una volta ma l’Aids non è scomparsa: si stima che al giorno d’oggi 37 milioni di persone ne siano affette e ogni anno si verifichino milioni di nuove infezioni ...