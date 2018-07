Hiv - risultati promettenti per il nuovo vaccino “mosaico” : Un passo in avanti nella lotta all’Aids. In un nuovo studio pubblicato su Lancet, un team internazionale afferma di aver ottenuto risultati molto promettenti per un vaccino anti-hiv a mosaico che dovrebbe conferire protezione nei confronti di diversi ceppi virali. Dai test negli esseri umani il vaccino pare essere ben tollerato e sicuro, e suscitare una risposta del sistema immunitario. La parallela sperimentazione nelle scimmie Rhesus ha ...