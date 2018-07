news.mtv

: Halsey scoppia a piangere sul palco. Ha ancora il cuore spezzato dopo la rottura con G-Eazy ?? - mtvitalia : Halsey scoppia a piangere sul palco. Ha ancora il cuore spezzato dopo la rottura con G-Eazy ?? -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Someone will love you / But someone isn’t mea G-sulNews Mtv Italia.